وفاتان و71 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في قطاع غزة

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، صباح يوم الأربعاء، تسجيل حالتي وفاة و(71) إصابة جديدة بفيروس كورونا بعد إجراء 658 فحص مخبري خلال الـ24 ساعة الماضية.وأفادت وزارة الصحة في تقريرها اليومي بتعافي 85 حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا.وذكرت أن إجمالي تراكمي للمصابين 115409 إصابة، وإجمالي الحالات النشطة 1442 حالة وإجمالي المتعافين 112889 حالة، وإجمالي الوفيات 1078 حالة وفاة، وإجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 42 حالة، مشيرةً إلى أن إجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 26 حالة.وأوضحت أن إجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة: 226300جرعة، وإجمالي الأشخاص الذين تلقوا اللقاح: 92653 شخصاً.