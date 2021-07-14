"الشخصيات المستقلة" تبحث مع الجهاد الإسلامي خطورة انسداد الأفق السياسي ودعم مصر لإنهاء الانقسام





وكان في استقبال الوفد الأستاذ خالد البطش عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي – منسق لجنة المتابعة للقوى الوطنية و الإسلامية، و القياديين في الحركة الشيخ خضر حبيب، و الأستاذ أحمد المدلل.



و قد تم التباحث في أهم القضايا التي تشغل الشارع الفلسطيني في ملفات الإعمار و الحريات العامة والانتخابات و الاستيطان، و إعادة الإعمار و فك الحصار عن قطاع غزة.، و آخر التطورات على الساحة السياسية و نتائج الحوارات بالقاهرة و اجتماعات الأمناء العامون.



و أكد المجتمعون أهمية دور جمهورية مصر العربية الشقيقة برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي وعلي الالتزام بالاتفاقيات المرجعية و تفعيل اللجان المنبثقة عن حوارات القاهرة لاسيما 2011، كما أكدوا على ضرورة وقف الاعتقالات السياسية و التوقف عن المناكفات بين أطراف الانقسام، و دعوا إلى ضرورة التقدم في ملف المصالحة المجتمعية المعطل منذ سنوات بسبب عدم التقيد بجداول زمنية ملزمة، كما دعوا لضرورة انعقاد لجنة تفعيل منظمة التحرير، و إعادة تشكيل المجلس الوطني بالانتخاب وصولاً إلى برنامج سياسي وطني موحد، والالتفات للقضايا الجوهرية و على رأسها القدس و اللاجئين.



وبحث الطرفان سبل تعزيز التعاون و تنسيق المواقف بما يحقق الوحدة الوطنية الحقيقية عن طريق الالتزام بتطبيق بنود المصالحة و تفعيل اللجان المتفق عليها وطنياً برعاية القاهرة. و إقرار قيادة وطنية مؤقتة للشعب الفلسطيني تقوده نحو التغيير من خلال النهج الديمقراطي الذي يعيد بناء المؤسسات الوطنية و على رأسها المجلس الوطني و منظمة التحرير الفلسطينية كممثل شرعي و وحيد للشعب الفلسطيني.



رام الله - دنيا الوطنعقد تجمع الشخصيات الفلسطينية المستقلة في فلسطين و الشتات برئاسة الدكتور ياسر الوادية عضو لجنة تفعيل منظمة التحرير الفلسطينية لقاء هاماً مع حركة الجهاد الإسلامي وذلك بمقر الحركة في مدينة غزة.وترأس وفد التجمع المستشار سمير موسى مساعد رئيس التجمع في فلسطين و الشتات، وضم الوفد كلاً من الأستاذ مراد الريس مساعد رئيس التجمع بقطاع غزة منسق العلاقات الوطنية، المستشار فرج البلتاجي رئيس لجنة الرقابة، و الأستاذ عبد القادر الشيخ خليل منسق لجنة المتابعة، و المختار بهجت بدير منسق اللجنة الشعبية بالتجمع.