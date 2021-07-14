دعوات من سلوان لتكثيف تواجد أهالي القدس في خيمة حي البستان

رام الله - دنيا الوطنيواصل أهالي سلوان التواجد في خيمة حي البستان الرافضة لمشاريع الاحتلال التهويدية بمدينة القدس.وقال الناشط المقدسي سمير رويضي إن مهمة التواجد في خيمة البستان ليست مقتصرة على أهالي سلوان فقط بل هي لكل سكان مدينة القدس.ولفت إلى أن الاحتلال يتعمد التضييق على سكان سلوان وحي البستان من خلال وضع الحواجز وتنفيذ الاعتقالات واقتحام المنطقة واعتقال الشبان.وأضاف:" أمام كل هذه الجرائم ينبغي على المقدسيين كافة أن يتواجدوا في الخيمة التي باتت وسيلة ناجعة لتأخير أوامر الهدم لما لها من تأثير إعلامي ودور في صناعة الرأي العام".