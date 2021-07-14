حركة المبادرة الوطنية تكرم شخصيات ومؤسسات ساندت مخيم الدهيشة أثناء جائحة (كورونا)





















رام الله - دنيا الوطنبمناسبة الذكرى التاسعة عشر لانطلاقة حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية كرمت حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية في مخيم الدهيشة مجموعة من المؤسسات والشخصيات التي ساندت المخيم أثناء جائحة كورونا ومنهم :- أستاذ رائد عميرة , الدكتور انصار محمود سعادة , الرفيق سامي شاهين , المهندس احمد أبو نحلة , المقاول امجد مرة , رامي مصلح , معرض جنين للخضار , ملحمة الأخوة , محلات الاغا2 ,عبد الكريم أبو نحلة وغيرهم من النشطاء . وبمشاركة الأخ مصطفى الصوباني مدير مكتب خدمات مخيم الدهيشة في الوكالة ووفد من رفاق الحركة بالمخيم وذلك يوم الثلاثاء الموافق 13/7/2021حيث رحب مصطفى الصوباني مدير مكتب خدمات مخيم الدهيشة في الوكالة بالرفاق في حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية على هذه المبادرة المميزة لتكريم هؤلاء الجنود الذين عملوا ليلا ونهارا لمساندة أهالي المخيم من تقديم المساعدة والمساندة أثناء جائحة كورونا .وأضاف مازن العزة منسق حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية ان المخيم اليوم هو عنوان التحدي والصمود والمقاومة , وان الدهيشة اليوم تمثل حالة صلبة ومتينة ونحن بالمبادرة نعتز بوجودنا هنا بالمخيم معكم ومع رفاقنا ايضا، وانه جهودكم الحقيقية والجبارة في ظل الظروف السياسية والاقتصادية الصعبة التي تمرون بها الا انكم مترابطين في خدمة المخيم .وأكد محمد بشير القيادي بالحركة ان هذا النشاط أتى ضمن سلسلة أنشطة عديدة ضمن فعاليات الانطلاقة التي ستأتي هذا العام بحملات المقاطعة من جعل الاحتلال خاسر وتكريم كل النشطاء الذين ساندونا بالمخيم اثناء جائحة كورونا .وأشار بشير اننا اليوم بدأنا عامنا التاسع عشر لانطلاقتنا بتكريم كوكبة كان لهم الفضل الحقيقي في ظل الجائحة والضائقة المالية حيث قدموا لنا بالمخيم المساعدات التي تساعد في احتياجات العائلات المتعففةوأضاف عبد المهدي غريب مسؤول الجانب الصحي بالحركة اننا اليوم وبالشراكة مع مؤسسات المخيم قمنا بعمل رائع في خدمة المخيم والوصول الي البيوت المتعففة والتي تضررت اثناء الجائحة وهذا مثال من العمل الموحد بين جميع الأطراف السياسية والمؤسسات المخيم وهذا نموذج حقيقي في الوحدة الوطنية بالعمل الميداني.وشكرت دعاء العفيفي منسقة القطاع النسوي بالمخيم كل من ساندنا في هذه الازمة التي مر بها شعبنا الفلسطيني بشكل عام ومخيم الدهيشة بشكل خاص وكل الرفاق الذين تطوعوا معنا في هذه الجائحة.