شؤون فلسطينية

حركة المبادرة الوطنية تكرم شخصيات ومؤسسات ساندت مخيم الدهيشة أثناء جائحة (كورونا)

حركة المبادرة الوطنية تكرم شخصيات ومؤسسات ساندت مخيم الدهيشة أثناء جائحة (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
بمناسبة الذكرى التاسعة عشر لانطلاقة حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية كرمت حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية في مخيم الدهيشة مجموعة من المؤسسات والشخصيات التي ساندت المخيم أثناء جائحة كورونا ومنهم :- أستاذ رائد عميرة , الدكتور انصار محمود سعادة , الرفيق سامي شاهين , المهندس احمد أبو نحلة , المقاول امجد مرة , رامي مصلح , معرض جنين للخضار , ملحمة الأخوة , محلات الاغا2 ,عبد الكريم  أبو نحلة وغيرهم من النشطاء . وبمشاركة  الأخ مصطفى الصوباني مدير مكتب خدمات مخيم الدهيشة في الوكالة  ووفد من رفاق الحركة بالمخيم وذلك يوم الثلاثاء الموافق 13/7/2021

حيث رحب مصطفى الصوباني مدير مكتب خدمات مخيم الدهيشة في الوكالة  بالرفاق في حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية على هذه المبادرة المميزة  لتكريم هؤلاء الجنود الذين عملوا  ليلا ونهارا لمساندة أهالي المخيم من تقديم المساعدة والمساندة أثناء جائحة كورونا .

وأضاف مازن العزة منسق حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية ان المخيم اليوم هو عنوان التحدي والصمود والمقاومة , وان الدهيشة اليوم تمثل حالة صلبة ومتينة ونحن بالمبادرة نعتز بوجودنا هنا بالمخيم معكم ومع رفاقنا ايضا، وانه جهودكم الحقيقية والجبارة في ظل الظروف السياسية والاقتصادية الصعبة التي تمرون بها الا انكم مترابطين في خدمة المخيم .

وأكد محمد بشير القيادي بالحركة ان هذا النشاط أتى ضمن سلسلة أنشطة عديدة ضمن فعاليات الانطلاقة التي ستأتي هذا العام بحملات المقاطعة من جعل الاحتلال خاسر وتكريم كل النشطاء الذين ساندونا بالمخيم اثناء جائحة كورونا .

وأشار بشير اننا اليوم بدأنا عامنا التاسع عشر لانطلاقتنا بتكريم كوكبة كان لهم الفضل الحقيقي في ظل الجائحة والضائقة المالية حيث قدموا لنا بالمخيم المساعدات التي تساعد في احتياجات العائلات المتعففة

وأضاف عبد المهدي غريب مسؤول الجانب الصحي بالحركة اننا اليوم وبالشراكة مع مؤسسات المخيم قمنا بعمل رائع في خدمة المخيم والوصول الي البيوت المتعففة والتي تضررت اثناء الجائحة وهذا مثال من العمل الموحد بين جميع الأطراف السياسية والمؤسسات المخيم وهذا نموذج حقيقي في الوحدة الوطنية بالعمل الميداني.

وشكرت دعاء العفيفي منسقة القطاع النسوي بالمخيم كل من ساندنا في هذه الازمة التي مر بها شعبنا الفلسطيني بشكل عام ومخيم الدهيشة بشكل خاص وكل الرفاق الذين تطوعوا معنا في هذه الجائحة.









أخبار ذات صلة

بعد ارتفاع إصابات &#34;متحور دلتا&#34;..وزارة الصحة: فلسطين على أعتاب موجة رابعة من جائحة (كورونا)

بعد ارتفاع إصابات "متحور دلتا"..وزارة الصحة: فلسطين على أعتاب موجة رابعة من جائحة (كورونا)

&#34;الشخصيات المستقلة&#34; تبحث مع الجهاد الإسلامي خطورة انسداد الأفق السياسي ودعم مصر لإنهاء الانقسام

"الشخصيات المستقلة" تبحث مع الجهاد الإسلامي خطورة انسداد الأفق السياسي ودعم مصر لإنهاء الانقسام

الاحتلال يهدم 5 مساكن في تجمع &#34;القبون&#34; البدوي شمال رام الله

الاحتلال يهدم 5 مساكن في تجمع "القبون" البدوي شمال رام الله

الحلو: نطالب الجهات المختصة لتسريع عملية إعادة إعمار قطاع غزة

الحلو: نطالب الجهات المختصة لتسريع عملية إعادة إعمار قطاع غزة

حزب فلسطيني يطالب نادي برشلونة بعدم اللعب أمام أندية إسرائيلية في القدس

حزب فلسطيني يطالب نادي برشلونة بعدم اللعب أمام أندية إسرائيلية في القدس

الاحتلال يصيب شابًا ويعتقل آخر في مخيم الفارعة جنوب طوباس

الاحتلال يصيب شابًا ويعتقل آخر في مخيم الفارعة جنوب طوباس

قوات الاحتلال تعتقل 3 شبان من طولكرم

قوات الاحتلال تعتقل 3 شبان من طولكرم

&#34;النضال الشعبي&#34;: لا بديل عن الحوار الوطني الشامل لتحقيق الوحدة الوطنية والشراكة السياسية

"النضال الشعبي": لا بديل عن الحوار الوطني الشامل لتحقيق الوحدة الوطنية والشراكة السياسية

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

&#34;الشخصيات المستقلة&#34; تبحث مع الجهاد الإسلامي خطورة انسداد الأفق السياسي ودعم مصر لإنهاء الانقسام

"الشخصيات المستقلة" تبحث مع الجهاد الإسلامي خطورة انسداد الأفق السياسي ودعم مصر لإنهاء الانقسام

حركة المبادرة الوطنية تكرم شخصيات ومؤسسات ساندت مخيم الدهيشة أثناء جائحة (كورونا)

حركة المبادرة الوطنية تكرم شخصيات ومؤسسات ساندت مخيم الدهيشة أثناء جائحة (كورونا)

الاحتلال يهدم 5 مساكن في تجمع &#34;القبون&#34; البدوي شمال رام الله

الاحتلال يهدم 5 مساكن في تجمع "القبون" البدوي شمال رام الله

الحلو: نطالب الجهات المختصة لتسريع عملية إعادة إعمار قطاع غزة

الحلو: نطالب الجهات المختصة لتسريع عملية إعادة إعمار قطاع غزة

قوات الاحتلال تعتقل 3 شبان من طولكرم

قوات الاحتلال تعتقل 3 شبان من طولكرم

&#34;النضال الشعبي&#34;: لا بديل عن الحوار الوطني الشامل لتحقيق الوحدة الوطنية والشراكة السياسية

"النضال الشعبي": لا بديل عن الحوار الوطني الشامل لتحقيق الوحدة الوطنية والشراكة السياسية

&#34;التربية&#34; تكرم نائب ممثل إيرلندا لانتهاء مهامه الرسمية

"التربية" تكرم نائب ممثل إيرلندا لانتهاء مهامه الرسمية

منوعات

ما آخر التطورات الصحية لحالة دلال عبدالعزيز؟

ما آخر التطورات الصحية لحالة دلال عبدالعزيز؟

شاهد: إلهام الفضالة تعلن زواجها من شهاب جوهر بشكل رسمي

شاهد: إلهام الفضالة تعلن زواجها من شهاب جوهر بشكل رسمي

بعد أزمة طلاقهم.. محمد رشاد يحسم الجدل حول عودته لمي حلمي

بعد أزمة طلاقهم.. محمد رشاد يحسم الجدل حول عودته لمي حلمي

تصريحات واعترافات صادمة من شهود على حادث وفاة شقيق رامي صبري.. بالتفاصيل

تصريحات واعترافات صادمة من شهود على حادث وفاة شقيق رامي صبري.. بالتفاصيل

شاهد: غادة عبدالرازق تجهز مفاجأة ضخمة لجمهورها.. ما هي؟

شاهد: غادة عبدالرازق تجهز مفاجأة ضخمة لجمهورها.. ما هي؟

رغم الخلافات.. شاهد كيف واسى عمرو دياب رامي صبري بوفاة شقيقه

رغم الخلافات.. شاهد كيف واسى عمرو دياب رامي صبري بوفاة شقيقه

شاهد كيف شوَّق محمد رمضان جمهوره لأغنيته الجديدة

شاهد كيف شوَّق محمد رمضان جمهوره لأغنيته الجديدة

بعد أزمة طلاقها الأول.. ما حقيقة زواج وطلاق أصالة مرة أخرى؟

بعد أزمة طلاقها الأول.. ما حقيقة زواج وطلاق أصالة مرة أخرى؟

شاهد: شريهان تكشف كواليس دقيقة عن عودتها للفن بعد غياب 30 عام

شاهد: شريهان تكشف كواليس دقيقة عن عودتها للفن بعد غياب 30 عام

هل سيكون هناك جزء ثالث لمسلسل عروس بيروت؟

هل سيكون هناك جزء ثالث لمسلسل عروس بيروت؟

عربي

إصابة رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي بفيروس (كورونا)

إصابة رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي بفيروس (كورونا)

العراق: ارتفاع حصيلة ضحايا حريق مستشفى الناصرية إلى 92 قتيلاً

العراق: ارتفاع حصيلة ضحايا حريق مستشفى الناصرية إلى 92 قتيلاً

السفينة (إيفر غيفن) تغادر المياه المصرية

السفينة (إيفر غيفن) تغادر المياه المصرية

العراق.. ارتفاع حصيلة ضحايا حريق مستشفى (كورونا) الى 78 قتيلاً

العراق.. ارتفاع حصيلة ضحايا حريق مستشفى (كورونا) الى 78 قتيلاً