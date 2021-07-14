الاحتلال يهدم 5 مساكن في تجمع "القبون" البدوي شمال رام الله

رام الله - دنيا الوطنهدمت قوات الاحتلال الاسرائيلي صباح اليوم الأربعاء، عددا من البيوت والخيام السكنية في تجمع "القبون" البدوي قرب قرية المغير شمال شرق رام الله.وذكر الناشط الصحفي فارس كعابنة أن قوات كبيرة من جيش الاحتلال ترافقها عدة شاحنات داهمت المنطقة، وهدمت 5 بيوت وخيام، واستولت على ممتلكات ومقتنيات المواطنين هناك، إضافة إلى الاستيلاء على جرارات زراعية وصهاريج مياه.يشار إلى أن سلطات الاحتلال تستهدف منذ عقود ماضية التجمعات البدوية شمال وشرق رام الله، عبر عمليات ترحيل وتهجير مستمرة تواجهها العائلات.ووفق الناشط كعابنة فإن الاحتلال يسعى من خلال انهاء التواجد البدوي إتاحة المجال لإكمال الشريط الاستيطاني على طول الحزام الشرقي للضفة وفصل الأغوار عن الضفة الغربية.