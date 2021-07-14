الحلو: نطالب الجهات المختصة لتسريع عملية إعادة إعمار قطاع غزة

رام الله - دنيا الوطنطالب الناطق الرسمي باسم المتضررين محمد الحلو (أبو النمر) الجهات المختصة لتسريع عملية إعادة إعمار قطاع غزة.ودعا الحلو وزارة الاشغال العامة والإسكان، لأن تضع ملفات متضرري 2014 و2021 والحروب السابقه كاملة بملف واحد ليشمل كافة المتضررين.ورحب بكافة المبادرات بما فيها التي طرحها خضر حبيب القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، بانشاء مجموعة لاعادة الإعمار تشمل السلطة والفصائل والقطاع الخاص وكذلك المتضررين.وكان خضر حبيب، القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، كشف أم هناك توافقاً مبدئياً حول مقترح تشكيل "مجلس إعمار وطني" يتكون من "أهل الاختصاص" كاتحاد المقاولين والغرف التجارية والقطاع العام، إضافة للسلطة الفلسطينية وحركة (حماس)، لافتا إلى أن المقترح عبارة عن فكرة لم يتم البدء بتنفيذها.وأوضح حبيب في تصريح لـ"دنيا الوطن"، أمس الثلاثاء، أن ذلك جاء نتيجة حوارات بين القوى الوطنية، مؤكدا في الوقت ذاته أن هذا المقترح حظي بموافقة عدد كبير من الفصائل الفلسطينية.