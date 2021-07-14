"التربية" تكرم نائب ممثل إيرلندا لانتهاء مهامه الرسمية



وفي هذا السياق، أشاد صالح بالجهود التي بذلها كيندي خلال فترة عمله في فلسطين، واهتمامه بدعم القطاع التعليمي، متمنياً له دوام التوفيق في حياته المهنية المستقبلية.



بدوره؛ عبر كيندي عن اعتزازه بالعمل مع وزارة التربية وطواقمها، ومتابعته لعديد البرامج، مثمناً هذا التكريم الذي يجسد معنى الوفاء للشركاء والداعمين لقطاع التعليم في فلسطين.





رام الله - دنيا الوطنكرم وكيل وزارة التربية والتعليم د. بصري صالح، نيابة عن الوزير أ.د. مروان عورتاني، اليوم، نائب ممثل أيرلندا ومسؤول التعاون في فلسطين جوزيف كيندي؛ لمناسبة انتهاء مهامه الرسمية.