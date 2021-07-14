استطلاع: ربع اليهود الأمريكيين يؤكدون أن إسرائيل "دولة فصل عنصري"

رام الله - دنيا الوطناعتبر 25٪؜ من اليهود في الولايات المتحدة الأمريكية ان اسرائيل دولة فصل عنصري وترتكب الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين.وكشفت دراسة استقصائية أجريت على الناخبين اليهود الأمريكيين أجراها معهد الانتخابات اليهودي، عن ان 34٪ من المستطلعة آراؤهم أيدوا أن "معاملة إسرائيل للفلسطينيين مماثلة للعنصرية في الولايات المتحدة"، وأيّد 25٪ على أن "إسرائيل دولة فصل عنصري" ووافق 22٪ على أن "إسرائيل ترتكب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين".وعند سؤالهم عن حل الدولتين أيّد 61٪ من المشاركين حل الدولتين بينما فضل 19٪ قضم الضفة الغربية، وأيد 20٪ "إقامة دولة واحدة غير يهودية ولا فلسطينية" تشمل إسرائيل والضفة الغربية وغزة.يذكر ان الاستطلاع الذي شمل 800 ناخب، والذي أجرته استراتيجيات GBAO في الفترة من 28 حزيران/ يونيو إلى 1 تموز/ يوليو عبر الإنترنت وعبر النصوص ونشر اليوم على موقع وكالة التلفاف اليهودية، به هامش خطأ إجمالي يبلغ 3.5 نقطة مئوية، وكان هامش الخطأ في ردود من هم دون سن الأربعين 6 نقاط مئوية. (بلغ هامش الخطأ للمجموعة الفرعية الأرثوذكسية 11.6 نقطة مئوية.