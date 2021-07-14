دولي

ترامب يرد على بايدن بشأن "الكذبة الكبرى"

ترامب يرد على بايدن بشأن "الكذبة الكبرى"
رام الله - دنيا الوطن
علق الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، على خطاب الرئيس الحالي، جو بايدن، بشأن الحقوق الانتخابية، ملمحًا مرة أخرى إلى أن المنتصر في السباق على أعلى منصب جرى تحديده بشكل غير صحيح.

ووفق موقع (روسيا اليوم) فقد جاء في بيان وزعه ترامب: "قال بايدن إن 150 شخصا صوتوا في الانتخابات الرئاسية في عام 2020. احتيال! لنفترض أنه كان يقصد 150 مليون شخص، استنادا إلى حقيقة أن لدي 75 مليونا بالزائد، اتضح أن لديه 75 مليونا، أو هو أقل بـ 6 ملايين مما قالوا أنه حصل عليه. فما هي الحصيلة؟ خسروا 6 ملايين صوت؟".

وتطرق إلى موضوع الحقوق الانتخابية، حيث قال بايدن إن الانتخابات الرئاسية الأمريكية الأخيرة خضعت لتحليل شامل ولم تثر الشكوك حول نزاهتها، والقول بخلاف ذلك هو أمر غير وطني و"كذبة كبرى".

وشدد الرئيس الأمريكي على أن عددا أكبر من الأمريكيين، على الرغم من قيود فيروس كورونا، شاركوا في الانتخابات أكثر من أي وقت مضى. ونصح خصمه الخاسر ترامب بعدم محاولة تدمير البلاد باتهامات كاذبة، بل أن يحاول الترشح مرة أخرى.

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