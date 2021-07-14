"هنية" يطلق مبادرة تفعيل دور القطاعين الحكومي والخاص لدعم الشباب

رام الله - دنيا الوطنأعلن عبد السلام هنية مساعد أمين عام المجلس الأعلى للشباب والرياضة عن إطلاق مبادرة شبابية تهدف لتعزيز دور القطاعين الحكومي والخاص في توفير برامج لدعم الشباب ومنحهم فرص أفضل لخدمة المجتمع.جاء حديث هنية خلال كلمته في حفل تكريم صناع المحتوى الإعلامي والمبادرين الشباب مساء أمس الثلاثاء في استاد فلسطين بغزة، بحضور سلامة معروف رئيس المكتب الإعلامي الحكومي.وجرى خلال الحفل تكريم 50 شابا وشابة من صناع المحتوى الإعلامي، والمبادرين الشباب الفائزين بجوائز دولية.وقال هنية أن السنوات الخمس الماضية شهدت ثورة في مجال التطوير في المرافق والمنشٱت الرياضية وبلغت قيمة المشروعات التي نفذت ما يقارب 15 مليون دولار.كما كشف عن تخصيص مليون دولار لدعم الأندية والمشاريع التطويرية خلال العام المقبل.وأكد هنية أن تكريم صناع المحتوى الإعلامي والمبادرين الشباب هي رسالة وفاء لمجهوداتهم وعطاءهم في خدمة الوطن.بدوره، ألقى أحمد حجازي كلمة باسم المكرمين صناع المحتوى الإعلامي شكر فيها عبد السلام هنية على دوره في تطوير الرياضة، والاهتمام بالإعلاميين الشباب وتشجيعهم على مواصلة دورهم في خدمة المجتمع.وفي ختام الحفل جرت جولة الإعلاميين الشباب على مرافق مجمع فلسطين الرياضي تعرفوا خلالها على الخدمات التي تقدمها مرافق المجمع للرياضيين والشباب.وعبر المشاركون في الحفل عن تقديرهم لهذا التكريم وإعجابهم بالتطور في مجمع فلسطين الرياضي، وعبروا عن سعادتهم بالتعرف على ما حققته الرياضة من إنجازات.