تعرف على أسعار الخضروات والدجاج في أسواق غزة
أعلنت وزارة الزراعة بغزة، اليوم الأربعاء، قائمة أسعار الخضروات والفواكه والدواجن، بعد محاولة بعض التجار في القطاع رفع الأسعار خلافاً للمتفق عليه.
حيث استقرت أسعار الخضروات والفواكه والدواجن، في ظل انتشار فيروس كورونا والأوضاع الاقتصادية المتردية في قطاع غزة.
وجاءت أسعار الخضروات والفواكه في قطاع غزة، كما يلي:
البندورة: 8 ك = 1 شيكل
خيار حمامات: 5 ك = 10 شيكل
خيار بلدي: 4 ك = 10 شيكل
بطاطس بلدية: 6 إلى 8 ك = 10 شيكل
باذنجان : 1ك = 2 شيكل
ورق عنب = 2 شيكل للوقية
فلفل رومي: 1ك = 2 شيكل
زنجبيل أخضر 1ك = 20 شيكل
قلقاس = 6 شيكل
ثومة (وقية): 2 شيكل
ملوخية: 1ك = 2 شيكل
كوسا: 1ك = 3.5 شيكل
لوبيا: 1ك = 4 شيكل
بصل بلدي: 1 ك = 1.7 شيكل
بصل أحمر: 1ك = 2 شيكل
فلفل أخضر: 1ك = 4 شيكل
قرع أصفر 1ك = 2 شيكل
خس (كبير) = 2 شيكل
ملفوف أحمر: 3 شيكل
ليمون: 3 ك = 10 شيكل
جزر : 1ك = 2 شيكل
أسعار الفواكه:
موز: 1 ك = 4 شيكل
تفاح: 3 ك = 10 شيكل
تفاح أمريكي: 7 شيكل
كيوي: 1ك = 7 شيكل
شمام 8ك = 10 شيكل
عنب أسود 1ك = 8 شيكل
رمان 1ك = 6 شيكل
بطيخ 10 ك = 10 شيكل
خوخ 1 ك = 6 شيكل
مشمش 1 ك = 8 شيكل
سنطروزة 1ك = 5 شيكل
مانجا 1ك = 6 شيكل
عنب 1ك = 4 شيكل
أسعار الدواجن واللحوم
بيض: 12 شيكل الكرتونة
دجاج: 10 إلى 12 شيكل للكيلو الواحد
لحمة كبيرة: 33 شيكل إلى 38 شيكل للكيلو الواحد
لحمة بتلو: 38 إلى 42 شيكل للكيلو الواحد.
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