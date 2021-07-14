تعرف على أسعار الخضروات والدجاج في أسواق غزة

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الزراعة بغزة، اليوم الأربعاء، قائمة أسعار الخضروات والفواكه والدواجن، بعد محاولة بعض التجار في القطاع رفع الأسعار خلافاً للمتفق عليه.حيث استقرت أسعار الخضروات والفواكه والدواجن، في ظل انتشار فيروس كورونا والأوضاع الاقتصادية المتردية في قطاع غزة.وجاءت أسعار الخضروات والفواكه في قطاع غزة، كما يلي:البندورة: 8 ك = 1 شيكلخيار حمامات: 5 ك = 10 شيكلخيار بلدي: 4 ك = 10 شيكلبطاطس بلدية: 6 إلى 8 ك = 10 شيكلباذنجان : 1ك = 2 شيكلورق عنب = 2 شيكل للوقيةفلفل رومي: 1ك = 2 شيكلزنجبيل أخضر 1ك = 20 شيكلقلقاس = 6 شيكلثومة (وقية): 2 شيكلملوخية: 1ك = 2 شيكلكوسا: 1ك = 3.5 شيكللوبيا: 1ك = 4 شيكلبصل بلدي: 1 ك = 1.7 شيكلبصل أحمر: 1ك = 2 شيكلفلفل أخضر: 1ك = 4 شيكلقرع أصفر 1ك = 2 شيكلخس (كبير) = 2 شيكلملفوف أحمر: 3 شيكلليمون: 3 ك = 10 شيكلجزر : 1ك = 2 شيكلأسعار الفواكه:موز: 1 ك = 4 شيكلتفاح: 3 ك = 10 شيكلتفاح أمريكي: 7 شيكلكيوي: 1ك = 7 شيكلشمام 8ك = 10 شيكلعنب أسود 1ك = 8 شيكلرمان 1ك = 6 شيكلبطيخ 10 ك = 10 شيكلخوخ 1 ك = 6 شيكلمشمش 1 ك = 8 شيكلسنطروزة 1ك = 5 شيكلمانجا 1ك = 6 شيكلعنب 1ك = 4 شيكلأسعار الدواجن واللحومبيض: 12 شيكل الكرتونةدجاج: 10 إلى 12 شيكل للكيلو الواحدلحمة كبيرة: 33 شيكل إلى 38 شيكل للكيلو الواحدلحمة بتلو: 38 إلى 42 شيكل للكيلو الواحد.