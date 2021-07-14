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شاهد: لحظة إطلاق النار على حاجز قلنديا مساء أمس وإصابة مجند

شاهد: لحظة إطلاق النار على حاجز قلنديا مساء أمس وإصابة مجند
عملية اطلاق نار في قلنديا
رام الله - دنيا الوطن
نشرت قناة (كان) الإسرائيلية، مقطع فيديو، يظهر لحظة عملية إطلاق نار، أدت إلى إصابة جندي، عند حاجز قلنديا شمال القدس المحتلة.

وأصيب جندي إسرائيلي، بجراح في يده، في وقت متأخر من مساء أمس الثلاثاء، إثر إطلاق النار عليه من سيارة عابرة على حاجز قلنديا.

ووفق موقع (حدشوت بتاخون سديه)، فإنه تم قبل إطلاق أعيرة نارية من سيارة عابرة على حاجز "قلنديا"، فيما أصيب أحد قوات الأمن عند الحاجز بجروح في يده.

وأضاف: "على ما يبدو نتيجة إصابته بشظايا، وتجري عملية مطاردة للسيارة".


 


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