الطقس: كتلة هوائية وموجة حارة تضرب فلسطين غداً

المدينـة



اليـوم ع- ص



غـداً ع- ص



بعد غـد ع- ص



المدينـة



اليـوم ع – ص



غـداً ع – ص



بعد غـد ع- ص



القدس 31-21 33-23 34-23 بيت لحم 31-21 33-23 34-23 رام الله والبيرة 30-20 32-22 33-22 طولكرم 32-23 33-23 34-23 نابلس 32-22 34-23 35-23 قلقيلية 32-23 33-23 34-23 جنين 35-23 37-24 38-24 سلفيت 31-21 33-23 34-23 طوباس 36-24 38-25 39-25 روابي 32-22 34-23 35-23 الخليل 30-20 32-22 33-22 غزه 31-24 32-24 33-24 أريحا 41-27 43-28 44-28 خانيونس 31-24 32-24 33-24 الأغوار الشمالية 39-25 41-26 42-26 رفح 32-23 33-23 34-23

رام الله - دنيا الوطنيكون الجو حارا نسبيا إلى حار في معظم المناطق وحارا جدا في الأغوار، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.هذه الليلة: يكون الجو لطيفا معتدلاً في المناطق الجبلية حاراً نسبيا في بقية المناطق ، الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.يوم الخميس، كتلة هوائية حارة تؤثر على البلاد وبداية موجة حارة لذا يكون الجو حارا في معظم المناطق وحارا جدا في الأغوار، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية ، الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.يوم الجمعة، يكون الجو حارا في معظم المناطق وحارا جدا في الأغوار ، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 6 درجات مئوية ، الرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .يوم السبت يكون الجو حارا في معظم المناطق وحارا جدا في الأغوار، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 6 درجات مئوية ، الرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.وتحذر دائرة الأرصاد الجوية من التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة أثناء ساعات الذروة ما بين الساعة الحادية عشره والساعة الرابعة عصراً ، وكذلك من خطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة.درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي: