راصد جوي: كتلة هوائية حارة/شديدة الحرارة تقترب من المنطقة

وتابع: "درجات الحرارة ستتجاوز 40 في أريحا والأغوار والبحر الميت، وتكون ما بين 33-38 في بقية المناطق ، بينما لا تتجاوز بداية الثلاثينيات في السواحل وقطاع غزة + رطوبة نسبية مرتفعة).



ويقول إنه هذه الموجة ناتجة عن كتلة هوائية مدارية رطبة تُسبب موجة من الأمطار الصيفية جنوب شبه الجزيرة العربية + اندفاع لكتلة هوائية باردة نحو وسط وجنوب أوروبا وبالتالي تصبح منطقة شرق المتوسط منطقة نفاذ للهواء الحار ليمكث فوق المنطقة من نهاية الأسبوع الجاري وحتى مُنتصف الأسبوع المقبل.



وقال العلامي: حيث أن الغلاف الجوي قائم على تبادل الطاقة الحرارية بشكل عكسي -الفعل وردة الفعل -وبالتالي أي موجة من انخفاض للضغط الجوي في الأقاليم المجاورة سيقابلها موجة من ارتفاع الضغط الجوي -ارتفاع الحرارة- عندنا، وتُعد موجة الأمطار الموسمية جنوب شبه الجزيرة السبب الرئيسي -بعد مشيئة الله بذلك- حيث تطرد المرتفع الجوي الحار جداً من مناطق جنوب ووسط الخليج وشبه الجزيرة العربية شمالاً نحو منطقة بلاد الشام).



رام الله - دنيا الوطنقال الراصد الجوي، ليث العلامي، إنه يتوقع بأن ترتفع درجات الحرارة وبشكل ملموس اعتباراً من نهاية الأسبوع (الجمعة) وتصل ذروتها مع يوم الأثنين (وقفة عرفة).ووفق العلامي، فإنه سيكون التأثير المُباشر لهذه الكتلة، في الأجزاء الشرقية والداخلية من فلسطين؛ وذلك لأن الهواء الحار قادم من شرق المنطقة (من شبه الجزيرة العربية)، ويكون ارتفاع الحرارة محدود في الشريط الساحلي، (لكن مع رطوبة مرتفعة تزيد من الشعور بالحرارة (وكأنك يا أبوزيد ما غزيت) .