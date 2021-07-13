شؤون فلسطينية

المطور يفتتح ورشة العمل الثانية لإعداد وتطوير الإطار الوطني للسلامة الاحيائية في فلسطين

المطور يفتتح ورشة العمل الثانية لإعداد وتطوير الإطار الوطني للسلامة الاحيائية في فلسطين
رام الله - دنيا الوطن
افتتح رئيس سلطة جودة البيئة أ. جميل المطور ورشة العمل الثانية لإعداد وتطوير الإطار الوطني للسلامة الاحيائية في دولة فلسطين، اليوم في مقر جمعية الهلال الأحمر بالبيرة، بحضور عدد من ممثلي المؤسسات الشريكة المختصة..

وعقب المطور بأن قضايا السلامة الأحيائية في بروتوكول قرطاجنة للسلامة الأحيائية لاتفاقية التنوع البيولوجي (CBD) يستند إلى مفهوم ضرورة حماية البيئة والتنوع البيولوجي وصحة الإنسان من الآثار الضارة المحتملة التي تسببها الكائنات الحية المحورة جينيا أو المعدلة وراثيا والتي يتم الحصول عليها من خلال تطبيق التقنيات الحيوية الحديثة مؤكدا أنه بدون التحقيق الكامل لسلوك وخصائص الكائنات الحية المعدلة وراثيا / الكائنات المحورة وراثيًا في بيئات مختلفة، تستمر التهديدات غير المتوقعة للتنوع البيولوجي وصحة الإنسان.

واعتبر المطور بأنه إعداد الإطار الوطني للسلامة الاحيائية يأتي في إطار المشاركة الفعالة لدولة فلسطين في التعاون الدولي في إطار البروتوكول مثمنا دور كافة الشركاء وذوي الاختصاص على جهودهم في إعداد وتطوير الإطار الوطني شاكرا دولة السويد على دعمهم للمشروع.

وتضمنت الورشة عرض منجزات المرحلة الثانية وخطة العمل والمشاركة المجتمعية والمخطط الأولى لمكونات الإطار الوطني للسلامة الاحيائية في فلسطين قدمه د. عمر دار عيسى مدير مركز اليونسكو للبيوتكنولوجيا في جامعة بيت لحم ،بالإضافة إلى نقاش حول الورشة وتفاصيل المخطط الأولي للإطار بمشاركة من سلطة جودة البيئة ضمت د. عيسى موسى مدير عام الإدارة العامة للمصادر الطبيعية ومحمد محاسنة مدير دائرة التنوع الحيوي.


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