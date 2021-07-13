قوات الاحتلال تعتدي على شبان وتعتقل عدداً منهم في القدس

رام الله - دنيا الوطناعتقلت قوات الاحتلال مساء اليوم الثلاثاء عدداً من الشبان بعد الاعتداء عليهم في مناطق متفرقة بالقدس.ففي باب العامود احتجزت قوات الاحتلال شاباً واعتدت عليه بالضرب في النقطة العسكرية المنصوبة أعلى درج باب العامود.كما اعتدت مجموعة كبيرة من جنود الاحتلال على شابين بعد توقيف سيارتهما على طريق الجثمانية الواصل بين باب الأسباط وحي رأس العامود.وحاول الشابان التصدي لقوات الاحتلال التي استدعت مزيداً من عناصرها للسيطرة على الشابين واعتقالهما.