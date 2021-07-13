إعلام إسرائيلي: تقديرات بعقد لقاءٍ قريب بين هرتسوغ والرئيس عباس

رام الله - دنيا الوطنأفادت (القناة 13) مساء اليوم الثلاثاء، بأن هناك تقديرات إسرائيلية، بعقد لقاء قريب بين الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ، والرئيس محمود عباس.وكان الرئيس عباس، أجرى مساء أول أمس الأحد، اتصالاً هاتفياً مع الرئيس الإسرائيلي الجديد، مؤكداً ضرورة تحقيق التهدئة الشاملة في غزة والضفة والقدس، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).وشدد الرئيس عباس على ضرورة القيام بخطوات عملية على الأرض من شأنها أن تهيئ المناخات للوصول إلى تحقيق السلام العادل والشامل.وأدّي هرتسوغ في السابع من الشهر الجاري، اليمين رئيسا لإسرائيل، خلفاً لـ "رؤوبين ريفلين".