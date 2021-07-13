الإحصاء الفلسطيني يصدر بيانانً صحفياً خاص بطلبة "التوجيهي"

مجال الدراسة نسبة الأفراد (20- 29 سنة) الحاصلين على مؤهل علمي دبلوم متوسط أو بكالوريوس



معدل البطالة للأفراد (20- 29 سنة) الحاصلين على مؤهل علمي دبلوم متوسط أو بكالوريوس



كلا الجنسين ذكور إناث كلا الجنسين ذكور إناث الأعمال والإدارة 28.0 28.9 27.4 48.1 31.7 68.9 التعليم 13.7 5.9 18.9 73.0 59.3 77.7 الصحة 11.7 13.8 10.0 42.0 37.7 65.7 القانون 6.6 9.4 4.8 50.4 38.9 69.5 اللغات 6.4 3.0 8.6 67.3 48.5 73.0 الهندسة والحرف الهندسية 6.2 11.6 2.6 39.5 30.4 70.4 تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات 3.8 5.2 2.7 58.9 53.6 69.5 الهندسة المعمارية والبناء 3.2 6.2 1.3 51.8 47.5 71.7 الرفاه 3.1 1.2 4.3 64.9 62.9 73.0 العلوم الاجتماعية والسلوكية 3.0 1.3 4.1 69.4 {59.2} 72.8 الفنون 2.5 2.9 2.2 57.6 43.6 79.4 العلوم الفيزيائية 2.4 1.8 2.8 68.7 48.7 80.3 الصحافة والإعلام 2.2 2.3 2.2 56.0 51.0 {61.1} الدراسات الإنسانية (باستثناء اللغات) 1.8 1.0 2.4 72.4 {24.0} 86.2 العلوم البيولوجية والعلوم المتصلة بها 1.7 0.9 2.3 56.2 12.1 69.3 الرياضيات والإحصاء 1.3 0.4 2.0 78.0 {59.4} 81.2 الخدمات الشخصية 1.3 1.7 1.1 40.0 22.5 {75.5} أخرى* 1.1 2.5 0.3 26.3 24.9 35.8 المجموع 100 100 100 53.9 38.5 69.2 *: تشمل مجالات الدراسة الآتية: خدمات الأمن والزراعة والتصنيع والمعالجة والبيطرة وخدمات النقل، بالإضافة إلى مجالات الدراسة غير المصنفة ضمن المجالات أعلاه











{ }: تشير إلى أن التباين مرتفع في هذه الفئة. المصدر: الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، 2021. قاعدة بيانات مسح القوى العاملة للعام 2020. رام الله – فلسطين









12 فلسطين المنطقة الضفة الغربية قطاع غزة الأعمال والإدارة 48.1 31.8 74.9 التعليم 73.0 53.8 82.0 الصحة 42.0 20.3 73.6 القانون 50.4 34.8 66.9 اللغات 67.3 44.7 89.5 الهندسة والحرف الهندسية 39.5 24.2 74.7 تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات 58.9 42.4 83.2 الهندسة المعمارية والبناء 51.8 38.7 83.7 الرفاه 64.9 40.4 90.3 العلوم الاجتماعية والسلوكية 69.4 48.8 95.3 الفنون 57.6 45.9 78.0 العلوم الفيزيائية 68.7 52.5 90.1 الصحافة والإعلام 56.0 {36.5} 76.3 الدراسات الإنسانية (باستثناء اللغات) 72.4 {28.9} 92.8 العلوم البيولوجية والعلوم المتصلة بها 56.2 41.6 70.8 الرياضيات والإحصاء 78.0 73.5 {100} الخدمات الشخصية 40.0 35.0 {65.7} أخرى* 26.3 16.0 37.2 المجموع 53.9 35.2 78.4 *: تشمل مجالات الدراسة الآتية: خدمات الأمن والزراعة والتصنيع والمعالجة والبيطرة وخدمات النقل، بالإضافة إلى مجالات الدراسة غير المصنفة ضمن المجالات أعلاه { }: تشير إلى أن التباين مرتفع في هذه الفئة. المصدر: الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، 2021. قاعدة بيانات مسح القوى العاملة للعام 2020. رام الله – فلسطين

مجال الدراسة كلا الجنسين الجنس ذكور إناث الأعمال والإدارة 15.1 14.4 15.6 التعليم 19.0 16.1 19.8 الصحة 15.6 14.2 16.8 القانون 20.6 15.9 25.0 اللغات 20.4 21.5 20.1 الهندسة والحرف الهندسية 11.2 11.5 10.8 تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات 12.8 14.7 9.8 الهندسة المعمارية والبناء 16.2 15.0 {20.0} الرفاه 24.1 {21.5} 25.1 العلوم الاجتماعية والسلوكية 14.3 {13.9} 14.5 الفنون 13.9 {13.3} 14.3 العلوم الفيزيائية 18.3 {20.6} 17.5 الصحافة والإعلام 12.1 {15.5} {9.1} الدراسات الإنسانية (باستثناء اللغات) 25.3 {14.1} 26.2 العلوم البيولوجية والعلوم المتصلة بها 14.4 {7.2} 14.8 الرياضيات والإحصاء 10.4 {18.0} 9.5 الخدمات الشخصية 13.6 10.8 15.3 أخرى* 10.3 {9.3} {15.5} *: تشمل مجالات الدراسة الآتية: خدمات الأمن والزراعة والتصنيع والمعالجة والبيطرة وخدمات النقل، بالإضافة إلى مجالات الدراسة غير المصنفة ضمن المجالات أعلاه



{ }: تشير إلى أن التباين مرتفع في هذه الفئة. المصدر: الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، 2021. قاعدة بيانات مسح القوى العاملة للعام 2020. رام الله – فلسطين

رام الله - دنيا الوطنفي العام 2020، سجّل تخصص الأعمال والإدارة أعلى نسبة من بين التخصصات التي درسها الأفراد (20-29 سنة) الحاصلين على شهادة دبلوم متوسط أو بكالوريوس، مع العلم أن نسبة الحاصلين على تخصص الأعمال والإدارة كانت الأعلى من بين التخصصات الأخرى للأفراد في الفئة العمرية (20-29 سنة) خلال العقد الماضي.في حين سجّل تخصص الرياضيات والإحصاء أعلى معدل بطالة بين الأفراد (20-29 سنة) الحاصلين على شهادة دبلوم متوسط أو بكالوريوس في فلسطين في العام 2020.فجوة واضحة بين الإناث والذكور في معدلات البطالة لجميع مجالات الدراسةسجل أعلى معدل بطالة بين الذكور (20-29 سنة) الحاصلين على شهادة دبلوم متوسط أو بكالوريوس في تخصص الرفاه بنسبة 63%، في حين سجل أعلى معدل بطالة بين الإناث (20-29 سنة) الحاصلات على شهادة دبلوم متوسط أو بكالوريوس في تخصص الدراسات الإنسانية (باستثناء اللغات) بنسبة 86%التوزيع النسبي للأفراد (20- 29 سنة) الحاصلين على مؤهل علميدبلوم متوسط أو بكالوريوس في فلسطين ومعدل البطالة لنفس الفئة حسب مجال الدراسة والجنس، 2020لا يزال معدل البطالة بين الأفراد (20-29 سنة) الحاصلين والحاصلات على شهادة دبلوم متوسط أو بكالوريوس مرتفعاً، اذ بلغ هذا المعدل 54% في العام 2020، بواقع 35% في الضفة الغربية 78% في قطاع غزة. في حين كان هذا المعدل حوالي 53% في العام 2019 على المستوى الوطني.فجوة واضحة بين الضفة الغربية وقطاع غزة في معدلات البطالة لجميع مجالات الدراسةسجّل أعلى معدل للبطالة بين الأفراد (20-29 سنة) الحاصلين على شهادة دبلوم متوسط أو بكالوريوس في العام 2020 في قطاع غزة في تخصص الرياضيات والإحصاء بنسبة 100%، يليه تخصص العلوم الاجتماعية والسلوكية بنسبة 95%.في حين سجّل أعلى معدل للبطالة بين الأفراد (20-29 سنة) الحاصلين على شهادة دبلوم متوسط أو بكالوريوس في العام 2020 في الضفة الغربية في تخصص الرياضيات والإحصاء بنسبة 74%، يليه تخصص التعليم بنسبة 54%.معدل البطالة للأفراد (20- 29 سنة) الحاصلين على مؤهل علميدبلوم متوسط أو بكالوريوس في فلسطين حسب مجال الدراسة والمنطقة، 2020يحتاج الخريجون من 10 إلى 25 شهراً للحصول على أول فرصة عملفي العام 2020، بلغ أعلى معدل فترة تعطل بالأشهر بين الأفراد (20-29 سنة) في فلسطين والحاصلين على شهادة دبلوم متوسط أو بكالوريوس في تخصص الدراسات الإنسانية (باستثناء اللغات) بمعدل 25 شهراً، في حين بلغ أدنى معدل فترة تعطل في تخصص الرياضيات والإحصاء بمعدل 10 أشهر.معدل فترة التعطل بالأشهر للأفراد (20-29 سنة) في فلسطين الحاصلين على شهادةدبلوم متوسط أو بكالوريوس حسب مجال الدراسة والجنس، 2020بلغ عدد المتقدمين لامتحان شهادة الثانوية العامة 84,598 في العام الدراسي 2020/2021، فيما بلغ عدد خريجي مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية 42,394 خريج وخريجة في العام الدراسي 2019/2018. ويستوعب السوق المحلي سنوياً بمعدل 8 آلاف فرصة عمل للأفراد الخريجين (20-29 سنة).