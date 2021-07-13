شؤون فلسطينية

الرجوب: نعمل على وضع خطة استراتيجية للنهوض بالحركة الكشفية الفلسطينية

الرجوب: نعمل على وضع خطة استراتيجية للنهوض بالحركة الكشفية الفلسطينية
رام الله - دنيا الوطن
عقد الفريق جبريل الرجوب رئيس جمعية الكشافة الفلسطينية اليوم الثلاثاء اجتماعا لأعضاء المكتب التنفيذي من المحافظات
الشمالية لنقاش العديد من القضايا التي تهم القطاع الكشفي، بحضور أمين عام المجلس الأعلى للشباب والرياضة الوزير عصام القدومي، ووكيل المجلس، منذر مسالمة.

وشدد الرجوب على ضرورة أن يكون هذا الاجتماع بداية لسلسلة من الاجتماعات يناقش خلالها آليات النهوض بالحركة الكشفية والإرشادية الفلسطينية ووضع رؤية استراتيجية لتطوير الحركة الكشفية والارشادية.

وقال الرجوب إن التركيز حاليا منصب على تنمية العضوية وتوسيع رقعة انتشار الحركة الكشفية والارشادية في كافة المناطق داخل الوطن وحيث أمكن في الشتات، إضافة لبناء جسم إعلامي كشفي مهني ومتطور يضم العاملين في الجمعية وعدد من المتطوعين.

وأشار الرجوب إلى أن المكتب التنفيذي له مهمتان أساسيتان هما: رسم السياسات العامة لجمعية الكشافة والثانية: الرقابة ومتابعة عملية التنفيذ، مطالبا الأعضاء بالتخطيط والعمل وفق أسس مهنية تتضمن إعداد خطط استراتيجية من أجل النهوض بالحركة الكشفية.

كما طالب الرجوب بتطوير العمل في المخيمات الكشفية ووضع خطة استراتيجية خاصة بها بالشراكة مع المجتمع المحلي والتربية والتعليم والجامعات والمجلس الأعلى للشباب والرياضة والأندية.

وخلال الاجتماع دار نقاش مستفيض حول آليات النهوض بالعمل الكشفي والإرشادي ليرتقي لمستوى الذي يليق باسم أقدم حركة كشفية في الإقليم.

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