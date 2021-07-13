وفاة مواطن جراء حادث سير في قلقيلية



وذكر العقيد لؤي ارزيقات الناطق الإعلامي باسم الشرطة، بأنه وقبل أسبوع وردت إشارة لغرفة عمليات شرطة المحافظة حول وقوع حادث سير على مدخل بلدة عزون وعلى الفور تحركت قوة من مركز شرطة كفر ثلث وخبير الحوادث ومركبات الإسعاف إلى المكان وتبين أن حادث السير كان بين دراجة نارية ومركبة أخرى وتم نقل أحد المصابين إلى مشفى عمر القاسم في البلدة وقد أعلن الأطباء عن وفاته فيما وصل 3 أشخاص مصابين إلى مشفى درويش نزال الحكومي بقلقيلية وصفت إصابة أحدهم بالخطيرة وإصابتان بالمتوسطة في حينها.



وأضاف ارزيقات بأن الأطباء أعلنوا مساء اليوم عن وفاة المواطن الذي أصيب إصابة خطرةً جراء الحادث والبالغ من العمر (18 عاماً).



وأكد ارزيقات بأن خبراء الحوادث فتحوا تحقيقاً في الحادث للوقوف على ملابساته.

رام الله - دنيا الوطنتوفي مواطن (18 عاماً) من بلدة كفر ثلث جنوب مدينة قلقيلية مساء اليوم إثر حادث سير وقع قبل أسبوع بين دراجةٍ ناريةٍ ومركبةٍ على مدخل بلدة عزون شرق قلقيلية.