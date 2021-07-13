هنية يهاتف إبراهيم رئيسي.. علاقاتنا مع إيران "قوية وراسخة وثابتة"

رام الله - دنيا الوطنأجرى إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اليوم الثلاثاء، الرئيس الإيراني المُنتخب، إبراهيم رئيسي، حيث قدّم له التهاني بانتخابه رئيساً للجمهورية الإسلامية الإيرانية.وأكد رئيس الحركة متانة العلاقة بين الحركة والجمهورية الإسلامية الإيرانية، وقال: إن علاقاتنا قوية وراسخة وثابتة.واستعرض رئيس الحركة نتائج معركة "سيف القدس" والانتصار الذي حققته المقاومة والشعب الفلسطيني، معتبرًا هذا الانتصار هو انتصار للمقاومة ولشعبنا ولأمتنا، مثمنًا دعم الجمهورية الإسلامية في فلسطين، حسب ما نقل موقع حركة (حماس) على الانترنت.من جانبه عبر الرئيس الإيراني المنتخب عن شكره وتقديره للاتصال والتهنئة، مؤكدًا أن علاقة الجمهورية الإسلامية الإيرانية بالمقاومة والشعب والقضية الفلسطينية علاقة استراتيجية ثابتة.وقدم من جانبه التهاني بانتصار المقاومة والشعب الفلسطيني في معركة "سيف القدس،" وقال إن هذه المعركة فتحت صفحة جديدة في المقاومة أمام المحتلين، وأثبتت أن المقاومة خيار استراتيجي لحل القضية الفلسطينية، موجها التحية والتقدير والإشادة بالمقاومين والمجاهدين وأهالي الشهداء.كما دان مواصلة الحصار على غزة، مؤكدًا أن هذا الحصار يتعارض وقواعد القانون الدولي، وأنه لا بد أن ينتهي هذا الحصار.