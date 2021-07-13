دولي

إسرائيل: قرارٌ بتقصير مدة الحجر الصحي إلى سبعة أيام

إسرائيل: قرارٌ بتقصير مدة الحجر الصحي إلى سبعة أيام
رام الله - دنيا الوطن
أفادت صحيفة (يديعوت أحرونوت)، أن (كابينت كورونا) في إسرائيل، وافق بالإجماع على اقتراح رئيس حكومة الاحتلال، نفتالي بينت، ووزير الصحة نيتسان هورفيتس، بتقصير مدة الحجر إلى سبعة أيام، بشرط إجراء فحص تكون نتيجته سلبية.

والتأم (كابينت كورونا) مساء اليوم الثلاثاء، لبحث الخطوات الكفيلة باحتواء تفشي الوباء في إسرائيل. 

وعُقد الاجتماع في ديوان رئاسة الوزراء، وبحث شروط السماح بدخول سياح إسرائيل.

وقال وزير السياحة الإسرائيلي، يوئيل رازبوزوف، إن النية تتجه نحو السماح للسياح المطعمين بالدخول شرط إخضاعهم لفحص يؤكد عدم حملهم للفيروس.

الى ذلك قال المدير العام لوزارة الصحة، نحمان اش، أنه تم البدء بإعطاء الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس (كورونا) لأشخاص من سن (12 عاماً) وما فوق.

وأكد آش أنه رغم ارتفاع المنحنى الوبائي، إلا أن الوزارة لا تنوي توصية الحكومة بفرض قيود إضافية في الفترة القريبة.

وشدد على أهمية مراعاة الجمهور للقيود المتعلقة بارتداء كمامات صحية في أماكن مغلقة، والحفاظ على التباعد الاجتماعي وعلى قواعد النظافة.

وأفادت وزارة التربية والتعليم بأن عدد المصابين بفيروس (كورونا) في صفوف طلاب المدارس بلغ 1617، ويبلغ عدد المصابين من افراد الطواقم التعليمية 124.

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