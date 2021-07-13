شؤون فلسطينية

غانتس يأمر بالاستمرار بمواصلة تطوير آلية (GRM) ويوجه رسالة لسكان القطاع

غانتس يأمر بالاستمرار بمواصلة تطوير آلية (GRM) ويوجه رسالة لسكان القطاع
وزير الجيش بيني غانتس
رام الله - دنيا الوطن
عقد وزير جيش الاحتلال، بيني غانتس"جلسة تقدير موقف في مقر هيئة التنسيق والارتباط بالقرب من معبر بيت حانون/إيرز، ركزت على السياسة الإسرائيلية وصورة الوضع المدني في غزة.

وفي نهاية الجلسة أصدر غانتس توجيهاته بالاستمرار في مواصلة تطوير آلية (GRM) الذي يسمح بالإشراف الدقيق على المشاريع في غزة وإجراء  تحليل لنشاط  المعابر منذ عملية "حارس الأسوار".

وفي نهاية الزيارة شكر وزير  غانتس قائد مديرية التنسيق والارتباط  "إياد سرحان" الذي من المتوقع أن ينهي مهامه في الأسبوع القادم والتسرح من الجيش بعد خدمة استمرت أكثر 30 عاما.

وكان غانتس، قال: إنه يجب أن يعرف سكان قطاع غزة أن "الواقع قد تغير"، موضحا ان أفعالهم ستؤثر على الأوضاع.

وخلال زيارة قام بها للمنطقة المحاذية لقطاع غزة، قال: إنه عند الاقتضاء ستستمر إسرائيل في تنفيذ عمليات عسكرية لضمان أمنها، وفق زعمه.

وتابع: نُريد أن يتمتع سكان القطاع بالرفاهية، متعهداً بأن تُمنح لهم كل المساعدات الإنسانية المطلوبة.

واشترط وزير جيش الاحتلال تطوير القطاع، بإعادة الأسرى والمفقودين المحتجزين لدى حركة حماس.

الى ذلك قال غانتس: إن الحكومة الحالية قادرة على تطوير علاقات إسرائيل مع الدول المجاورة بسبب اللحمة في هذه الحكومة.

وأشار الى ان هذه العلاقات كانت مسدودة خلال فترة الحكومة السابقة مثل الشراكة مع المملكة الأردنية .

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