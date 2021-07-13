شؤون فلسطينية

صور.. موكب جنائزي مهيب في وداع حنا عيسى في رام الله

صور.. موكب جنائزي مهيب في وداع حنا عيسى في رام الله
رام الله - دنيا الوطن
شيعت جماهير غفيرة من أبناء شعبنا في محافظة رام الله والبيرة، في موكب جنائزي مهيب، جثمان عضو المجلس الثوري لحركة فتح، الأمين العام للهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، حنا عيسى إلى مثواه الأخير، في مسقط رأسه قرية عين عريك غرب المحافظة.

وشارك في مراسم التشييع أعضاء من اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير، والمركزية لحركة "فتح"، وعدد من الوزراء والمحافظين والقيادات الوطنية والشعبية وأفراد عائلته.

وانطلق موكب التشييع من أمام مجمع فلسطين الطبي، حيث اصطف حرس الشرف، وحُمل نعشه على أكتاف الجنود، وعزف النشيد الوطني الفلسطيني، وموسيقى جنائزية، قبل أن ينطلق الموكب باتجاه كنيسة رقاد العذراء للروم الأرثوذكس في القرية حيث أقيمت صلاة الجنازة على جثمان الفقيد، وصولا الى مقبرة القرية، حيث تمت مواراة جثمانه الثرى.

وقال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عباس زكي، في كلمة تأبينية ألقاها نيابة عن الرئيس، إن الراحل شكل تميزا رائعا في الفكر والعلم والانتماء، وله بصمات واضحة في تاريخ القضية الفلسطينية، وبلغ من العلم بوحدة الأديان أن أصبح أمينا للهيئة الاسلامية المسيحية لنصرة القدس، وقد أبلى بلاء حسنا في الدفاع عن القضية الفلسطينية، كونه كان يحمل شهادة البروفيسور في القانون الدولي.

ولفت الى أن الراحل كان خير محام في الدفاع عن قضية فلسطين العادلة، وقد أفنى حياته باحثا عن تكذيب الرواية الصهيونية، ومؤكدا على عروبتها ورفض أسرلتها، وكان يؤمن أن التاريخ سيسجل الانتصار الأخير للشعب الفلسطيني، وأن الصبر والعمل الدؤوب والوعي لطبيعة الصراع سيخرج اسرائيل من الوعي الأممي.

بدوره، قال إصرار هيلانة ابن عم الراحل "إننا نودّع اليوم مناضلا ومفكّرا، عاش في كنف عائلة مناضلة قدمت الشهداء والأسرى، ونشر رسالته بخطى مستقيمة وثابتة، فهو الذي عرف بالإنسان الوحدوي والمحاور الذي يتسع فكره للآخر، وينشر معرفته أينما تواجد".

من جهته، أكد أحمد خطاب في كلمته نيابة عن الفعاليات والمؤسسات والمجلس القروي لعين عريك، أننا ما زلنا بحاجة لعلم وإبداع الراحل، فهو الذي كان خير مبدع ومفكّر، وموسوعة في المعرفة والثقافة والقانون.

والراحل حنا عيسى أستاذ وخبير في القانون الدولي من مواليد قرية عين عريك (1957) في محافظة رام الله والبيرة، وحاصل على شهادة أستاذ (لقب برفيسور) من معهد القانون الدولي سنة 1994، وله العديد من الكتب والمؤلفات منها كتاب "الشرق الأوسط والقانون الدولي" وكتاب "القانون الإداري".

وتبوأ الراحل عيسى مناصب عدة في السلطة الوطنية الفلسطينية، كان أبرزها مدير عام وزارة العدل، ووكيل وزارة العدل المساعد، ووكيل الشؤون المسيحية المساعد في وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، إضافة لتمثيل دولة فلسطين في العديد من المؤتمرات الإقليمية والدولية، وهو عضو مستشار في منظمة أديان من أجل السلام العالمية، وقد تقلد وسام صليب القبر المقدس.













أخبار ذات صلة

حزب الشعب يدين قرصنة الاحتلال لأموال الشعب الفلسطيني ويؤكد على مقاومة إجراءاته

حزب الشعب يدين قرصنة الاحتلال لأموال الشعب الفلسطيني ويؤكد على مقاومة إجراءاته

غانتس يأمر بالاستمرار بمواصلة تطوير آلية (GRM) ويوجه رسالة لسكان القطاع

غانتس يأمر بالاستمرار بمواصلة تطوير آلية (GRM) ويوجه رسالة لسكان القطاع

أطلعه على الخصومات الإسرائيلية.. تفاصيل لقاء اشتية مع المبعوث الأمريكي هادي عمرو

أطلعه على الخصومات الإسرائيلية.. تفاصيل لقاء اشتية مع المبعوث الأمريكي هادي عمرو

حسن يوسف: إعطاء مساحة للتعبير عن الرأي يمثل مصدر قوة لشعبنا

حسن يوسف: إعطاء مساحة للتعبير عن الرأي يمثل مصدر قوة لشعبنا

غزة: قرار بإلغاء تكليف مفوض المكاتب الحركية بالهيئة القيادية العليا لحركة فتح

غزة: قرار بإلغاء تكليف مفوض المكاتب الحركية بالهيئة القيادية العليا لحركة فتح

أبو مويس يؤكد أهمية مأسسة عمل صندوق تطوير الجودة للتعليم العالي

أبو مويس يؤكد أهمية مأسسة عمل صندوق تطوير الجودة للتعليم العالي

أبو يوسف يستقبل سفير نيكاراغوا لدى دولة فلسطين

أبو يوسف يستقبل سفير نيكاراغوا لدى دولة فلسطين

القواسمة: محامي لجنة الانتخابات نصب نفسه محامياً عن الرئيس دون توكيل

القواسمة: محامي لجنة الانتخابات نصب نفسه محامياً عن الرئيس دون توكيل

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

حزب الشعب يدين قرصنة الاحتلال لأموال الشعب الفلسطيني ويؤكد على مقاومة إجراءاته

حزب الشعب يدين قرصنة الاحتلال لأموال الشعب الفلسطيني ويؤكد على مقاومة إجراءاته

أبو مويس يؤكد أهمية مأسسة عمل صندوق تطوير الجودة للتعليم العالي

أبو مويس يؤكد أهمية مأسسة عمل صندوق تطوير الجودة للتعليم العالي

أبو يوسف يستقبل سفير نيكاراغوا لدى دولة فلسطين

أبو يوسف يستقبل سفير نيكاراغوا لدى دولة فلسطين

الداخلية بغزة تنشر كشف &#34;تنسيقات مصرية&#34; للسفر عبر معبر رفح غداً الأربعاء

الداخلية بغزة تنشر كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح غداً الأربعاء

معروف يستنكر إغلاق (فيسبوك) لصفحة وكالة شهاب

معروف يستنكر إغلاق (فيسبوك) لصفحة وكالة شهاب

الجهاد تكشف عن توافق مبدئي لتشكيل &#34;مجلس إعمار&#34; يضم السلطة وحماس

الجهاد تكشف عن توافق مبدئي لتشكيل "مجلس إعمار" يضم السلطة وحماس

تجمع الشخصيات الفلسطينية المستقلة يشارك بتشييع الناشطة الوطنية سهى جرار

تجمع الشخصيات الفلسطينية المستقلة يشارك بتشييع الناشطة الوطنية سهى جرار

توضيح من لجنة الانتخابات حول القضية المرفوعة ضد تأجيل الانتخابات

توضيح من لجنة الانتخابات حول القضية المرفوعة ضد تأجيل الانتخابات

منوعات

شاهد: شريهان تكشف كواليس دقيقة عن عودتها للفن بعد غياب 30 عام

شاهد: شريهان تكشف كواليس دقيقة عن عودتها للفن بعد غياب 30 عام

هل سيكون هناك جزء ثالث لمسلسل عروس بيروت؟

هل سيكون هناك جزء ثالث لمسلسل عروس بيروت؟

شاهد: آخر رسالة لكريم صبري عن الموت تفزع الجمهور

شاهد: آخر رسالة لكريم صبري عن الموت تفزع الجمهور

ما آخر التطورات بقضية مي العيدان وأحمد بدير؟

ما آخر التطورات بقضية مي العيدان وأحمد بدير؟

هل سيتواجد أمير كرارة في موسم رمضان 2022؟

هل سيتواجد أمير كرارة في موسم رمضان 2022؟

بعد الانقطاع.. أحمد حلمي يفاجئ جمهوره بالعودة للسينما بهذا الفيلم

بعد الانقطاع.. أحمد حلمي يفاجئ جمهوره بالعودة للسينما بهذا الفيلم

أنباء عن توقف قلب صفاء سلطان خلال ولادة ابنتها.. بالتفاصيل

أنباء عن توقف قلب صفاء سلطان خلال ولادة ابنتها.. بالتفاصيل

بعد صراعها مع المرض.. هل علمت دلال عبدالعزيز بوفاة زوجها سمير غانم؟

بعد صراعها مع المرض.. هل علمت دلال عبدالعزيز بوفاة زوجها سمير غانم؟

ما حقيقة تهديد ياسمين عبدالعزيز بالقتل؟

ما حقيقة تهديد ياسمين عبدالعزيز بالقتل؟

بعد أزمة طفليه.. ما حقيقة خسارة أحمد عز قضية جديدة ضد زينة؟

بعد أزمة طفليه.. ما حقيقة خسارة أحمد عز قضية جديدة ضد زينة؟

عربي

السفينة (إيفر غيفن) تغادر المياه المصرية

السفينة (إيفر غيفن) تغادر المياه المصرية

العراق.. ارتفاع حصيلة ضحايا حريق مستشفى (كورونا) الى 78 قتيلاً

العراق.. ارتفاع حصيلة ضحايا حريق مستشفى (كورونا) الى 78 قتيلاً

الصحة المصرية تسجل أقل حصيلة يومية للإصابات بـ(كورونا) منذ أكتوبر الماضي

الصحة المصرية تسجل أقل حصيلة يومية للإصابات بـ(كورونا) منذ أكتوبر الماضي

قتلى في حريق اندلع بمركز لعزل مصابي (كورونا) بالعراق

قتلى في حريق اندلع بمركز لعزل مصابي (كورونا) بالعراق