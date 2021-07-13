التئام (كابينت كورونا) في إسرائيل لبحث الخطوات الكفيلة باحتواء تفشي الوباء



وأكد آش أنه رغم ارتفاع المنحنى الوبائي، إلا أن الوزارة لا تنوي توصية الحكومة بفرض قيود إضافية في الفترة القريبة.



وشدد على أهمية مراعاة الجمهور للقيود المتعلقة بارتداء كمامات صحية في أماكن مغلقة، والحفاظ على التباعد الاجتماعي وعلى قواعد النظافة.



وأفادت وزارة التربية والتعليم بأن عدد المصابين بفيروس (كرورنا) في صفوف طلاب المدارس بلغ 1617، ويبلغ عدد المصابين من افراد الطواقم التعليمية 124.

الى ذلك قال المدير العام لوزارة الصحة، نحمان اش، أنه تم البدء بإعطاء الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس (كورونا) لأشخاص من سن (12 عاماً) وما فوق.