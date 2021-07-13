دولي

إسرائيل: إجراء تمرين دولي للمسيّرات هو الأول من نوعه

إسرائيل: إجراء تمرين دولي للمسيّرات هو الأول من نوعه
رام الله - دنيا الوطن
بدأ اليوم الثلاثاء، تمرين دولي للمسيّرات، هو الأول من نوعه بقيادة سلاح الجو الإسرائيلي، يحمل اسم "الحماة الزرق"، (Blue guardian).

وسيستمر التمرين لمدة أسبوعين بمشاركة جنود وضباط من جيوش كل من الولايات المتحدة، وفرنسا، وإيطاليا، وألمانيا وبريطانيا حيث سيتم في إطاره تفعيل مسيرات إسرائيلية من قبل الفرق الأجنبية المشاركة، والتدرب على كيفية التعامل مع سيناريوهات متعددة من بينها تقديم الدعم للقوات البرية والاستطلاع وجمع المعلومات الاستخبارية والتعاون مع القوات الجوية المختلفة، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).

ووفق (مكان)، فإن التمرين ينطوي على أهمية استراتيجية كبيرة من حيث تعزيز التعاون وتبادل الخبرات والمعرفة بين إسرائيل والدول المشاركة.

كما يشكل التمرين جزءاً من خطة التدريبات السنوية المخطط لها مسبقًا، ويهدف الى رفع مستوى القدرات العسكرية لسلاح الجو الإسرائيلي، بشكل خاص، ولجيش الاحتلال بشكل عام.

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