أبو مويس يؤكد أهمية مأسسة عمل صندوق تطوير الجودة للتعليم العالي

رام الله - دنيا الوطنأكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي محمود أبو مويس، أهمية مأسسة عمل صندوق تطوير الجودة (QIF)، مثمناً المشاريع والإنجازات التي حققها الصندوق على مدار الأعوام الماضية، بدعم من البنك الدولي.جاء ذلك خلال لقاء الوزير برئيس مجلس إدارة الصندوق محمد أبو عجمية والوفد المرافق له، بحضور رئيس الهيئة الوطنية للاعتماد والجودة والنوعية لمؤسسات التعليم العالي معمر شتيوي، ومدير عام التطوير والبحث العلمي أحمد عثمان، ومدير عام التعليم التقني سامر موسى، ومديرة وحدة مشاريع البنك الدولي في الوزارة سناء شاور، ومنسقة المشاريع في الصندوق رشا زعرور.واطّلع أبو مويس على خطوات مأسسة عمل الصندوق، بما يضمن استمرارية تمويل المشاريع المتخصصة بتعزيز جودة التعليم العالي، وخدمة توجهات الوزارة في تمكين التحوّل الرقمي في التعليم العالي والبحث العلمي، إضافةً لرفد الخريجين بالمهارات التي تؤهلهم للمنافسة بقوة في سوق العمل المحلية والدولية.بدوره، قال أبو عجمية إن صندوق تطوير الجودة يعمل على تطوير برامج وشراكات بين جامعات فلسطينية وأجنبية مع القطاع الخاص؛ في مجال البحث والتطوير، ورفع كفاءة مؤسسات التعليم العالي ضمن نُظم إدارية سليمة وقوية، وتعزيز انسجام البرامج التعليمية مع احتياجات سوق العمل.ويُعتبر صندوق تطوير الجودة؛ المكوِّن الرئيس لمشروع الانتقال من التعليم إلى سوق العمل؛ الذي يهدف إلى تمكين الشباب الفلسطيني من الانخراط في السوق، من خلال تعزيز الرابط بين مؤسسات التعليم العالي والقطاع الخاص.