أبو يوسف يستقبل سفير نيكاراغوا لدى دولة فلسطين



وفي بداية اللقاء رحب الدكتور واصل ابو يوسف بالسفير معبرا عن عمق العلاقات التاريخية الفلسطينية النيكاراغوية وعلى كافة الأصعدة حيث شكلت نيكاراغوا حكومة وشعبا طوال العقود الماضية وحتى المرحلة الراهنة داعما رئيسا لنضال شعبنا الفلسطيني نحو استعادة حقوقه العادلة والمشروعة وحقه في تقرير المصير والعودة وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس.



كما استعرض الدكتور واصل ابو يوسف امام السفير ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من اعتداءات متكررة من قبل الاحتلال الاسرائيلي حيث القتل العمد للمواطنين الابرياء العزل وهدم البيوت ومصادرة الاراضي وتكثيف الاستيطان الاستعماري في اراضي الدولة الفلسطينية المحتلة ونهب مقدراتها الاقتصادية ومواردها الطبيعية والمائية وسرقة عائدات الضرائب الفلسطينة وسياسة التهجير القسري للسكان في الاغوار والقدس، والاعتداء على المقدسات الاسلامية والمسيحية وخصوصا في القدس عاصمة دولة فلسطين الابدية.



كما اشاد أبو يوسف بالدعم السياسي اللامحدود لجمهورية نيكاراغوا للقضية الفلسطينية في المحافل الدولية وتصويتها الدائم لصالح القضية الفلسطينية.



وبدوره اشاد السفير النيكاراغوي يوبرتو موراليس بمتانة العلاقات التاريخية بين الشعب الفلسطيني والشعب النيكاراغوي، مؤكدا في الوقت ذاته بان نيكاراغوا ستبقى داعما ومساندا للشعب الفلسطيني نحو استعادة حقوقه العادلة والمشروعة.



وفي نهاية اللقاء عبر أبو يوسف للسفير النيكاراغوي يوبرتو موراليس عن احترامه وتقديره للسفير وجمهورية نيكاراغوا الصديقة.







استقبل الدكتور واصل ابو يوسف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الأمين العام لجبهة التحرير الفلسطينية سفير جمهورية نيكاراغوا يوبرتو موراليس اليوم الثلاثاء في مقر الأمانة العامة للجبهة في رام الله وبحضور وفد قيادي من الجبهة.