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شؤون فلسطينية

معروف يستنكر إغلاق (فيسبوك) لصفحة وكالة شهاب

معروف يستنكر إغلاق (فيسبوك) لصفحة وكالة شهاب
رام الله - دنيا الوطن
استنكر سلامة معروف، رئيس المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، اليوم الثلاثاء، استمرار إدارات شبكات التواصل الإجتماعي في ملاحقة المحتوى الفلسطيني، والتي كان آخرها حذف شركة (فيسبوك) لصفحة وكالة شهاب للأنباء.

واعتبر معروف، في بيان صحفي، وصل "دنيا الوطن"، نسخة منه، حذف الصفحات الفلسطينية، "انتهاكا واضحا للمواثيق المقرة والحامية لحرية الرأي والتعبير"، رغم التزامها بمعايير مجتمع (فيسبوك).

وتابع: "بات واضحا للجميع تعمد إدارة فيسبوك محاربة المحتوى الفلسطيني عبر تقييده وحظره بدعوى مخالفة المعايير، في الوقت الذي تغض فيه الطرف عما تنشره الصفحات (الاسرائيلية) المليئة بالتحريض على القتل وإشاعة العنصرية والحث على الكراهية، وهو ما يعني تجندها لخدمة أهداف الاحتلال والنظر بازدواجية وانتقائية في تطبيق معاييرها".

وطالب معروف، إدارة (فيسبوك) بالتراجع الفوري عن حذف الصفحة ووقف التضييق على المحتوى الفلسطيني بشكل عام، مؤكداً وقوف المكتب الإعلامي الحكومي إلى جانب وكالة (شهاب)، في رفع دعوى ضرر وتعويض على شركة (فيسبوك).

ودعا المنظّمات الحقوقية والدولية، إلى التدخل والوقوف عند مسؤولياتها تجاه ما يجري من انتهاك لحرية الرأي والتعبير والسعي لوقف ملاحقة المحتوى الرقمي الفلسطيني.

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