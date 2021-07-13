بالأسماء.. الداخلية بغزة تعتمد تدويراً في المناصب القيادية

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، إجراءها تدوير جديد في المناصب القيادية داخل مختلف الأجهزة التابعة لها.وقالت وزارة الداخلية، إنه تم اعتماد تعيين العميد ناصر سليمان، رئيساً لهيئة القضاء العسكري، كما تم تعيين العقيد أحمد الحتة، عميداً لكلية الرابط (كلية الشرطة)، وفقاً لإذاعة (الأقصى) المحلية.وبحسب الداخلية، فإنه تم تعيين العميد جمال الديب، مساعداً لشؤون المحافظات في جهاز الشرطة، والعميد سلامة بركة مديراً للإمداد والمالية في الشرطة.كما تم تعيين العميد حسن الكاشف، مديراً للأدلية الجنائية والهندسة، والعقيد علي القدرة مديراً لشرطة خانيونس، والعقيد هاشم السرحي مديراً لشرطة غزة.