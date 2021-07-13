شؤون فلسطينية

الجهاد تكشف عن توافق مبدئي لتشكيل "مجلس إعمار" يضم السلطة وحماس

الجهاد تكشف عن توافق مبدئي لتشكيل "مجلس إعمار" يضم السلطة وحماس
خاص دنيا الوطن - عماد أبو سيف
كشف خضر حبيب، القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، أن هناك توافقاً مبدئياً حول مقترح تشكيل "مجلس إعمار وطني" يتكون من "أهل الاختصاص" كاتحاد المقاولين والغرف التجارية والقطاع العام، إضافة للسلطة الفلسطينية وحركة (حماس)، لافتا إلى أن المقترح عبارة عن فكرة لم يتم البدء بتنفيذها.

وأوضح حبيب في تصريح لـ"دنيا الوطن"، اليوم الثلاثاء، أن ذلك جاء نتيجة حوارات بين القوى الوطنية، مؤكدا في الوقت ذاته أن هذا المقترح حظي بموافقة عدد كبير من الفصائل الفلسطينية.

وحول أدوات المقاومة للضغط على الاحتلال لرفع الحصار، أكد القيادي بالجهاد أن كل الأدوات والخيارات مازالت مفتوحة لإجبار الاحتلال للاستجابة لمطالب شعبنا المحقة والإنسانية.

يشار إلى أن قادة الاحتلال الإسرائيلي، وأبرزهم بيني غانتس، وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي، قد أكد أنه لن يكون هناك عملية إعادة اعمار لقطاع غزة، بدون عودة الأسرى الإسرائيليين المحتجزين لدى المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.

يذكر أن جمهورية مصر العربية، قد أرسلت العديد من الشاحنات الى قطاع غزة، لتنفيذ عملية ركام المباني التي قصفت من قبل طائرات الاحتلال الاسرائيلي، بعد العملية العسكرية الأخيرة (سيف القدس) على القطاع.

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