تجمع الشخصيات الفلسطينية المستقلة يشارك بتشييع الناشطة الوطنية سهى جرار





رام الله - دنيا الوطننعى تجمع الشخصيات الفلسطينية المستقلة الناشطة الحقوقية سهى جرار ابنة المناضلة خالدة جرار وغسان جرار، وهي الناشطة الحقوقية والمدافعة عن حقوق الانسان والتي عملت في مؤسسة الحق منذ العام 2017 كباحثة قانونية حتى وفاتها.وشارك وفد من اللجنة المركزية لتجمع الشخصيات المستقلة في تشييع جثمانها الطاهر، حيث اكدت د. تمارا حداد رئيسة الوفد المشارك علي ان المناضلة سهى جرار .وقال: "عرف عنها ايمانها بمبادئ العدالة وانتماءها العميق لحقوق الشعب الفلسطيني بالكرامة والحرية وتقرير المصير وكانت مدافعة صلبة منتمية ومنحازة لحقوق ضحايا الاحتلال وساعية الى إيصال أصواتهم في كل الميادين".وتقدم التجمع بأصدق مشاعر المواساة من عائلتها والدتها المناضلة خالدة جرار ومن والدها غسان جرار وشقيقتها يافا ومن زملائها وزميلاتها، راجيين الله أن يتغمدها بواسع رحمته ويلهم أهلها وذويها وكل اصدقاها ومحبيها الصبر والسلوان.