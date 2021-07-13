أوضح سبب تأخر اعماره.. كحيل: المجمع الإيطالي المدمر يحتاج لأكثر من 3 مليون يورو

خاص دنيا الوطن - آية الملاحيأوضح أسامة كحيل، رئيس اتحاد المقاولين في قطاع غزة، أن سبب توقف إعادة إعمار المجمع الإيطالي شمال غرب غزة، يعود لاستخدام الحديد المستعمل المستخرج من العمارات المدمرة نتيجة العدوان الأخير.وأكد كحيل في تصريح لـ" دنيا الوطن"، أن هناك تحذيرات دائمة من وزارة الأشغال العامة والإسكان، بعدم استخدام الحديد الناتج من الدمار الذي أحدثه العدوان في اعاده اعمار المجمع الإيطالي، لأن ذلك غير صحيح وغير سليم ولا يجوز استخدامه في العناصر الانشائية، لافتا إلى أنه جاري العمل على تشكيل لجنة تحقيق للوقوف على هذه النتائج، ومن يتحمل المسؤولية المباشر عن ذلك.وبين أن المجمع الإيطالي يحتاج إلى 3 مليون و500الف يورو لإعادة اعماره، مشيرا إلى أن الحكومة الإيطالية هي الجهة المانحة لإعماره.وأشاد رئيس اتحاد المقاولين في قطاع غزة، بالدور الإيطالي الكبير في إعادة البناء، لافتا إلى أنها شرعت ببناء حي الندى الذي تم تدميره في عدوان 2014، وغيرها من دعم المشاريع البنية التحتية في فلسطين، وتحديدا في محافظات غزة.ويعدُّ (البرج الإيطالي) من أكبر وأضخم الأبراج في قطاع غزة، حيث بنته شركة ايطالية وسمي باسمها ويحتوي البرج على 15 طابق بها اكثر من 100 شقة , وعدد كبير من المحلات التجارية، وتم استهدافه عام 2014 خلال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.