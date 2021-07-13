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السفينة (إيفر غيفن) تغادر المياه المصرية

السفينة (إيفر غيفن) تغادر المياه المصرية
رام الله - دنيا الوطن
قالت مصادر ملاحية: "إن سفينة (إيفر غيفين) التي جنحت في قناة السويس في مارس الماضي، غادرت المياه المصرية، الثلاثاء".

وكانت سفينة الشحن العملاقة (إيفر غيفن) قد غادرت المجرى الملاحي لقناة السويس، وتحديدا بمنطقة الإسماعيلية، في السابع من يوليو الجاري، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).

وكان السلطات المصرية قد رفعت الحجز التحفظي الذي كان مفروضا على السفينة البنمية، بأمر من المحكمة الاقتصادية في الإسماعيلية.

وجاءت هذه الخطوة بعدما توصلت هيئة قناة السويس مع ملاك السفينة وجهات التأمين عليها، إلى اتفاق تسوية بشأن التعويضات التي طلبتها الهيئة، نتيجة الخسائر التي نجمت عن إغلاق الممر الملاحي بسبب جنوح السفينة.

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