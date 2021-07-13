معروف يوضح تفاصيل حول تغيير قيادات العمل الحكومي بغزة

رام الله - دنيا الوطنأكد سلامة معروف، رئيس المكتب الإعلامي الحكومي بقطاع غزة، أن ما جرى الإعلان عنه من تغيير لقيادات العمل الحكومي بغزة، يأتي في سياق الرؤية الحكومية للارتقاء بأداء المؤسسة الحكومية وتعزيز الخدمات المقدمة للمواطنين.وقال معروف في تصريحات لإذاعة (صوت الأقصى)، اليوم الثلاثاء: "أُقرِت العديد من الأولويات على مستوى قيادة العمل الحكومي، منها ما هو مرتبط بتطوير واقع المؤسسة الحكومية ومنها ما هو مرتبط بتزويد وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين".وأوضح، أن التعديلات الحكومية المعلنة، هي مسار تقييم ومتابعة دائمة من قبل قيادة العمل الحكومي ولجنة متابعة العمل الحكومي في سياق الرؤية الحكومية الجديدة التي تسعى لتحسين الخدمات للمواطنين.وفي السياق، قال رئيس المكتب الاعلامي الحكومي: "المجال قد يكون مفتوحاً في قادم الأيام للاستمرار في بعض التنقلات والتغييرات على عدد من المؤسسات والمواقع الحكومية الأخرى تتعلق بإعادة دمج بعض الملفات وترتيبات إدارية خاصة ببعض المؤسسات الحكومية".