أبو سلمية: الحالة الوبائية مسيطر عليها بغزة وسط تخوفات من وصول موجة ثالثة لـ(كورونا)

رام الله - دنيا الوطنأكد محمد أبو سلمية، مدير عام مجمع الشفاء الطبي بغزة، أن المشفى يعمل بكامل طاقته في مختلف الأقسام، لافتا إلى أن الحالة الوبائية مسيطر عليها حالياً، وسط تخوفات من وصول الموجة الثالثة لقطاع غزة.وقال أبو سلمية في تصريح لإذاعة (صوت الأقصى): "يومياً مشفى الشفاء يجري ما بين 80 إلى 90 عملية جراحية مختلفة وهناك جهد كبير يبذل للتخفيف عن معاناة المواطنين في حجوزات العمليات بعيدة الانتظار".وأضاف: "أنهينا قبل أسبوع إجراء 4 عمليات زراعة كلى في مشفى الشفاء وهذا تطور يُحسب لوزارة الصحة رغم استمرار الحصار والعدوان وكورونا".وتابع أبو سلمية بقوله: "استطعنا بعد العدوان وخلاله إدخال بعض المعدات الطبية كجهاز ال CT ويتوفر منه جهازين بمشفى الشفاء ووجودهما ساهما بشكل كبير في تسهيل خدمات المرضى".وفي السياق، أشار مدير مستشفى الشفاء، بأنه لا زال هناك اشكالية في إصلاح الأجهزة الطبية المتعطلة في المشافي، وما زال الوضع الصحي متعطش لإدخال الأجهزة والمستهلكات الطبية.