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بالأسماء: الداخلية بغزة تعلن آلية السفر عبر معبر رفح غداً الأربعاء

بالأسماء: الداخلية بغزة تعلن آلية السفر عبر معبر رفح غداً الأربعاء
رام الله - دنيا الوطن
نشرت هيئة الحدود والمعابر التابعة لوزارة الداخلية في قطاع غزة، آلية السفر عبر معبر رفح البري ليوم غدٍ الأربعاء.

وذكرت الهيئة في تصريح نشرته على موقع الوزارة الالكتروني، أن السفر سيكون للمتبقي من الحافلة التاسعة والعاشرة والحادية عشرة، حتى الرقم (60)، من كشف رقم (2021/24).

ودعت لضرورة التواجد في تمام الساعة 7:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، وتحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2020، لدى مديريات الداخلية في المحافظات.

وأكدت على ضرورة إحضار حجة عدم ممانعة للأطفال من آبائهم أو وكلائهم.

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