المالكي يحمل إسرائيل مسؤولية الهروب من استحقاق حل الدولتين
رحب وزير الخارجية والمغتربين د.رياض المالكي بموقف الاتحاد الاوروبي الذي عبر عنه بالأمس الممثل الأعلى للإتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيف بوريل عقب اجتماع مجلس العلاقات الخارجية للإتحاد الأوروبي، والذي أكد فيه على أهمية حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس مبدأ حل الدولتين.
وأشار إلى أن الإتحاد الأوروبي ينتظر من الحكومة الإسرائيلية الجديدة تقديم وجهة نظر سياسية من أجل انهاء الصراع القائم، بما يساهم ايجابياً في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، معتبراً أنه لا يمكن تحقيق أمن إسرائيل إلا عبر حل الدولتين.
واعتبر الوزير د.المالكي أن هذا الموقف الأوروبي منسجم مع الشرعية الدولية وقراراتها ومرجعيات عملية السلام الدولية، ويوفر الفرصة لإطلاق عملية سلام ومفاوضات حقيقية، مؤكداً أهمية الخروج من عقدة انتظار الفرص واضاعتها والإنطلاق نحو صناعتها وتوفير الاجواء والمناخات المناسبة لنجاحها، بما في ذلك ضرورة وقف الانتهاكات الإسرائيلية بجميع أشكالها.
وشدد الوزير د.المالكي على أن حل القضية الفلسطينية هو البوابة الطبيعية والصحيحة لتحقيق الأمن والاستقرار والعلاقات الطبيعية في المنطقة.
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