حماس تعلّق على مصادرة الاحتلال جزء من أموال المقاصة

رام الله - دنيا الوطناعتبر المتحدث باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، حازم قاسم، قرار حكومة الاحتلال بمصادرة جزء من أموال المقاصة الخاصة بالشعب الفلسطيني، أنها جريمة سطو تؤكد السلوك الإرهابي للاحتلال، واستهداف للأسرى وعائلات الشهداء باعتبارهم رموز الشعب الفلسطيني.ودعا قاسم في تصريح وصل "دنيا الوطن"، اليوم الثلاثاء، قيادة السلطة في رام الله إلى اتخاذ موقف واضح ردًا على هذه الجريمة، ومغادرة مربع الصمت تجاه تصاعد الاحتلال، والتخلي عن وهم تجديد العلاقة مع الاحتلال.وقال قاسم: إن "قيادة السلطة مطالبة بالتراجع عن قطعها لرواتب الأسرى وعائلات الشهداء، والمبادرة بصرف مستحقاتهم كجزء من ردها على قرار الاحتلال بحجز الأموال".