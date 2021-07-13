كهرباء غزة: عجز في ساعات وصل التيار يصل لساعتين

قالت شركة توزيع الكهرباء في قطاع غزة، إن جدول توزيع الكهرباء يسجل خلال هذه الفترة من العام والتي تشهد ارتفاع كبير في درجات الحرارة ونسبة الرطوبة، عجز كهربائي يصل لقرابة ساعتين وخاصة في فترة الذروة النهارية والمسائية، حيث أن الطلب على الكهرباء كبير والمتوفر من طاقة محدود.وبينت الشركة حالة خطوط الكهرباء لليوم الثلاثاء كالتالي:* المتوفر حاليا من داخل الخط الأخضر قرابة (122.7) mw .* المتوفر من محطة التوليد عبر تشغيل 3 مولدات = (62.9) mw .* مجموع المتوفر من طاقة من مختلف المصادر لهذا اليوم هو (185.6)mw* الطلب على الكهرباء (421.2) mw.* العجز الكلي في الطاقة الآن (55.9 %).ودعت الشركة جمهور المشتركين إلى ضرورة المساهمة في جهود ترشيد الاستهلاك وإدارة كميات الكهرباء بشكل مثالي، وخاصة في فترات الذروة النهارية والمسائية، حيث أن التقنين من استخدام المكيفات وأجهزة التبريد يساعد الشركة في جهود ايصال ساعات أفضل للمحافظات.وأكدت الشركة أنها لن تتهاون في موضوع التعدي على شبكة الكهرباء العامة والمتمثلة بالممارسات غير المسؤولة من قبل البعض مثل سرقة التيار الكهربائي وتمديد خطوط " قلاب" وكافة أشكال التعدي الأخرى، وستتخذ الشركة كافة الإجراءات القانونية والميدانية من أجل وقفها وتغريم مرتكبيها لأنها ممارسات غير وطنية تصادر حقوق المواطنين وتعتبر انتهاكات أنانية وغير أخلاقية للمقدرات العامة.