فارس: منع الاحتلال الإفراج عن الأسيرة جرار نهج ثابت لم يسمح به من قبل

رام الله - دنيا الوطنأكّد رئيس نادي الأسير الفلسطيني قدورة فارس أن قرار سلطات الاحتلال برفض إطلاق سراح الأسيرة خالدة جرار لوداع جثمان ابنتها كان متوقّعاً، وهو أحد تعبيرات مستوى الانحطاط الإنساني الذي تمارسه ضد الفلسطينيين وبشكل ممنهج.جاء ذلك تعقيباً على رفض سلطات الاحتلال طلبي المؤسسات الحقوقية والرسمية بالإفراج المبكّر عن الأسيرة النّائب في المجلس التشريعي خالدة جرار، والسماح لها بإلقاء نظرة الوداع على ابنتها سهى جرار والتي توفّيت في رام الله مساء 11 تمّوز الجاري.وأضاف فارس أن حرمان الاحتلال للأسرى من حقّهم الإنساني بوداع أهاليهم هو نهج ثابت لم تسمح به من قبل، وأن غالبية من تعرّضوا للاعتقال على مدار سنوات النّضال الفلسطيني التحرّري فقدوا فرداً أو أكثر من عائلاتهم ولم يتمكّنوا من المشاركة في مراسم العزاء.وأشار إلى أن "ذلك إنما يدلّ على أن إسرائيل مسكونة بالخوف والقلق وأنّها لا ترحل إلا بالمقاومة".