شؤون فلسطينية

التربية والتعليم تعلن عن منح دراسية في جامعة بكري في أندونيسيا

التربية والتعليم تعلن عن منح دراسية في جامعة بكري في أندونيسيا
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الفلسطينية عن توفر منحتين دراسيتين لكل من درجة البكالوريوس  والماجستير  (منحة واحدة لكل درجة علمية).

للاطلاع على تفاصيل الخاصة بالمنحة وتقديم الطلب الالكتروني للجامعة من هنــــــــا

التخصصات المطروحة:

البكالوريوس: الادارة، المحاسبة، علوم الاتصال، العلاقات الدولية، الهندسة المدنية، تكنولوجيا علوم الغذاء، الهندسة الصناعية.

الماجستير: تخصص الادارة.

اخر موعد للتقديم هو 10/8/2021.

يستطيع المنافسة خريجي الثانوية العامة 2019 و 2020 وتعطى الاولوية لخريجي 2020 " للبكالوريوس ". 

أن لا يزيد همر المتقدم عن 27 سنة للماجستير.


الوثائق المطلوبة باللغة الانجليزية ومصدقة حسب الاصول:

تعبئة طلب الجامعة. 

تعبئة طلب الوزارة . للحصول على طلب الوزارة اضغط هنا . 

السيرة الذاتية.صورة عن جواز السفر ساري المفعول.صورة عن هوية الطالب.كشف وشهادة الثانوية العامة مصدقة من وزارة التربية والتعليم.كشف وشهادة البكالوريوس مصدقة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.إثبات لغة انجليزية TOEFL   أو IELTS.كتابة مقال من (1500-2000) كلمة للمتقدمين لدرجة البكالوريوس، و (3000-3500) للمتقدمين للماجستير. 

ملاحظات هامة:

التغطية المالية تشمل الاقساط الدراسية فقط.تبدأ الدراسة بتاريخ 4 أيلول 2021.سيتم عمل مقابلات مع الطلبة من قبل الجامعة.سيخضع جميع المتقدمين للمنافسة وفق الحصيلة التعليمية وسيتم ترشيح الاعلى في الحصيلة التعليمية . يتم تقديم الطلبات الكترونياً ومن ثم تسليم نسخة من الوثائق المطلوبة ومصدقة حسب الأصول، في موعد أقصاه يوم الثلاثاء الموافق 10/08/2021 حسب العناوين المحددة أدناه.

 تقدم الطلبات في مقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في رام الله أو في مكاتب التعليم العالي في الخليل ونابلس. بخصوص طلبة غزة تقدم الطلبات في مقر وزارة التربية والتعليم العالي – تل الهوا.

ملاحظة: أي طلب غير مكتمل يعتبرا لاغياً تلقائياً وأي طلب يصل متأخراً لن يتم النظر فيه.

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