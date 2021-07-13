شؤون فلسطينية

الاحتلال يعتقل عددًا من المواطنين بالضفة والقدس

الاحتلال يعتقل عددًا من المواطنين بالضفة والقدس
رام الله - دنيا الوطن
شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية وفجر اليوم الثلاثاء، حملة دهم واعتقالات في مناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلة.

ففي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب هاني محمود عمرو من منزله بقرية الطبقة جنوب دورا جنوب الخليل، واندلعت على إثرها مواجهات بين الشبان وجنود الاحتلال أثناء تواجدهم في المنطقة.

وفتشت قوات الاحتلال عددا من المنازل في قرية الطبقة، عرف من أصحابها: حامد النمورة، كما فتشت منازل في مدينة الخليل وبلدة يطا جنوبا، عرف من أصحابها: منزل محمد عبد الهادي سلامة.

واعتقلت قوات الاحتلال الشاب بلال سليم سلهب (38 عاما) من مدينة الخليل.

فيما أصيب الطفل عبادة شريف عبد الباسط (10 سنوات) بجروح ورضوض في يده اليسرى جراء إصابته بحجر ألقاه صوبه مستوطن من مستوطنة "رمات يشاي"، المقامة على أراضي المواطنين وممتلكاتهم وسط مدينة الخليل.

ونصبت قوات الاحتلال حواجز عسكرية على مدخلي بلدتي سعير وحلحول، وعلى مدخلي مدينة الخليل الشمالي جورة بحلص والجنوبي الفحص، وعملت على إيقاف المركبات وتفتيشها والتدقيق في بطاقات المواطنين، ما تسبب في إعاقة تنقلهم.

وفي بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال الشبان محمد أكرم طقاطقة، وأحمد خالد طقاطقة، واياد نادر طقاطقة، من بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم، بعد دهم منازل ذويهم وتفتيشها.

واعتقل جنود الاحتلال المتمركزين على حاجز الكونتينر شمال شرق بيت لحم، الشاب محمد حسن ناجي صلاح (28 عاما)، من بلدة الخضر جنوبا، بعد أن تم إنزاله من مركبته الخاصة، واحتجازه لفترة، ومن ثم اقتياده إلى جهةٍ غير معلومة.

وفي أريحا، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب يوسف ضمرة بعد دهم وتفتيش منزل ذويه في المدينة.

وفي رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب علي محمد أبو صفية وذلك بعد اقتحام منزله في قرية بيت سيرا غربي رام الله.

وفي نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال همام بني فضل بعد دهم وتفتيش منزل ذويه في بلدة عقربا جنوب نابلس.

وفي سلفيت، تضررت مركبة تعود لأحد المستوطنين، الليلة، إثر رشقها بالحجارة من قبل شبان فلسطينيين بالقرب من مستوطنة "أريئيل" إلى الشرق من مدينة سلفيت.

وفي جنين، اقتحمت سلطات الاحتلال بلدة عرابة جنوب جنين، وسلّمت الأسير المحرر هاني شحادة شيباني (30 عاما)، بلاغا لمراجعة مخابراتها في معسكر سالم غرب جنين.

وفي القدس المحتلة، اقتحمت قوات الاحتلال صور باهر في القدس المحتلة، واعتقلت الشابين معتصم عماد عطون وموسى زياد عطون، بعد دهم وتفتيش منازلهم والتخريب في محتوياتها.

فيما قام مجموعة من الشبان منتصف الليلة الفائتة بتحطيم عدة مركبات مستوطنين بالحجارة ويشعلون النار في أخرى قرب جامع عين سلوان جنوب المسجد الأقصى.

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