شؤون فلسطينية

نابلس: السجن 7 سنوات ونصف لمدان بتهمة إحراز مواد مخدرة

نابلس: السجن 7 سنوات ونصف لمدان بتهمة إحراز مواد مخدرة
رام الله - دنيا الوطن
 أصدرت محكمة بداية نابلس ممثلة برئاسة القاضي عبدالمالك سمودي  وعضوية القاضي إسلام شديد والقاضي محمد جرادات حكماً بإدانة المتهم (ح،م) عن تهمة إحراز مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو نباتاً من النباتات المنتجة لمثل تلك المواد بقصد الاتجار بها خلافاً لأحكام المادة 6/2 من القرار بقانون رقم 26 لسنة 2018 المعدل للقرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.

وقررت المحكمة وعملاً بأحكام المادة 6/2 من القرار بقانون رقم 26 لسنة 2018 وضع المدان بالسجن  مدة 15 سنة وغرامة مالية 15 ألف دينار وتقرر المحكمة وعملا ًبأحكام المادة 5/1 من القرار بقانون رقم 26 لسنة 2018 الحكم على المدان بالحبس مدة سنتين وعملاً بأحكام المادة 72 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 تقرر المحكمة دمج العقوبات وتطبيق الأشد بحيث تصبح السجن 15 سنة وغرامة 15 ألف دينار أردني.

ولإبداء المتهم الندم على الفعل المرتكب وأنه لن يعود لارتكاب مثل هذا الفعل تقرر المحكمة و عملاً بأحكام المادة 99 من قانون العقوبات تخفيض العقوبة لتصبح السجن مدة سبع سنوات ونصف وغرامة مالية 7500 دينار أردني ومصادرة المادة المضبوطة وإتلافها. 

جاء هذا الحكم استناداً إلى البينات والمرافعات التي قدمها وكيل النيابة العامة الأستاذ فادي اسليم وذلك بعد أن قامت نيابة نابلس بإحالة الملف إلى المحكمة المختصة بعد إجراء التحقيقات اللازمة أصولاً على اثر إحالة محاضر التحريات إليها من قبل فرع مكافحة المخدرات في شرطة نابلس.

أخبار ذات صلة

حماس تعلّق على مصادرة الاحتلال جزء من أموال المقاصة

حماس تعلّق على مصادرة الاحتلال جزء من أموال المقاصة

فلسطين: وفاة و99 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) و113 حالة تعافٍ

فلسطين: وفاة و99 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) و113 حالة تعافٍ

كهرباء غزة: عجز في ساعات وصل التيار يصل لساعتين

كهرباء غزة: عجز في ساعات وصل التيار يصل لساعتين

مستوطنون بقيادة المتطرف &#34;غليك&#34; يقتحمون المسجد الأقصى

مستوطنون بقيادة المتطرف "غليك" يقتحمون المسجد الأقصى

الأسرى الإداريون في سجن &#34;عوفر&#34; يقررون إرجاع وجبات الطعام اليوم

الأسرى الإداريون في سجن "عوفر" يقررون إرجاع وجبات الطعام اليوم

بقيادة المتطرف &#34;غليك&#34;.. عشرات المستوطنين يقتحمون باحات الأقصى

بقيادة المتطرف "غليك".. عشرات المستوطنين يقتحمون باحات الأقصى

فارس: منع الاحتلال الإفراج عن الأسيرة جرار نهج ثابت لم يسمح به من قبل

فارس: منع الاحتلال الإفراج عن الأسيرة جرار نهج ثابت لم يسمح به من قبل

التربية والتعليم تعلن عن منح دراسية في جامعة بكري في أندونيسيا

التربية والتعليم تعلن عن منح دراسية في جامعة بكري في أندونيسيا

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

مستوطنون بقيادة المتطرف &#34;غليك&#34; يقتحمون المسجد الأقصى

مستوطنون بقيادة المتطرف "غليك" يقتحمون المسجد الأقصى

الأسرى الإداريون في سجن &#34;عوفر&#34; يقررون إرجاع وجبات الطعام اليوم

الأسرى الإداريون في سجن "عوفر" يقررون إرجاع وجبات الطعام اليوم

فارس: منع الاحتلال الإفراج عن الأسيرة جرار نهج ثابت لم يسمح به من قبل

فارس: منع الاحتلال الإفراج عن الأسيرة جرار نهج ثابت لم يسمح به من قبل

الاحتلال يعتقل عددًا من المواطنين بالضفة والقدس

الاحتلال يعتقل عددًا من المواطنين بالضفة والقدس

نابلس: السجن 7 سنوات ونصف لمدان بتهمة إحراز مواد مخدرة

نابلس: السجن 7 سنوات ونصف لمدان بتهمة إحراز مواد مخدرة

الأسرى الإداريون في &#34;عوفر&#34; يقررون إرجاع وجبات الطعام

الأسرى الإداريون في "عوفر" يقررون إرجاع وجبات الطعام

عياش ينعى القائد الوطني الدكتور حنا عيسى

عياش ينعى القائد الوطني الدكتور حنا عيسى

الصحة: أكثر الحالات الجديدة للأمراض النفسية سجلت في الفئة ما بين 25 و49 عامًا

الصحة: أكثر الحالات الجديدة للأمراض النفسية سجلت في الفئة ما بين 25 و49 عامًا

منوعات

شاهد: شريهان تكشف كواليس دقيقة عن عودتها للفن بعد غياب 30 عام

شاهد: شريهان تكشف كواليس دقيقة عن عودتها للفن بعد غياب 30 عام

هل سيكون هناك جزء ثالث لمسلسل عروس بيروت؟

هل سيكون هناك جزء ثالث لمسلسل عروس بيروت؟

شاهد: آخر رسالة لكريم صبري عن الموت تفزع الجمهور

شاهد: آخر رسالة لكريم صبري عن الموت تفزع الجمهور

ما آخر التطورات بقضية مي العيدان وأحمد بدير؟

ما آخر التطورات بقضية مي العيدان وأحمد بدير؟

هل سيتواجد أمير كرارة في موسم رمضان 2022؟

هل سيتواجد أمير كرارة في موسم رمضان 2022؟

بعد الانقطاع.. أحمد حلمي يفاجئ جمهوره بالعودة للسينما بهذا الفيلم

بعد الانقطاع.. أحمد حلمي يفاجئ جمهوره بالعودة للسينما بهذا الفيلم

أنباء عن توقف قلب صفاء سلطان خلال ولادة ابنتها.. بالتفاصيل

أنباء عن توقف قلب صفاء سلطان خلال ولادة ابنتها.. بالتفاصيل

بعد صراعها مع المرض.. هل علمت دلال عبدالعزيز بوفاة زوجها سمير غانم؟

بعد صراعها مع المرض.. هل علمت دلال عبدالعزيز بوفاة زوجها سمير غانم؟

ما حقيقة تهديد ياسمين عبدالعزيز بالقتل؟

ما حقيقة تهديد ياسمين عبدالعزيز بالقتل؟

بعد أزمة طفليه.. ما حقيقة خسارة أحمد عز قضية جديدة ضد زينة؟

بعد أزمة طفليه.. ما حقيقة خسارة أحمد عز قضية جديدة ضد زينة؟

عربي

الصحة المصرية تسجل أقل حصيلة يومية للإصابات بـ(كورونا) منذ أكتوبر الماضي

الصحة المصرية تسجل أقل حصيلة يومية للإصابات بـ(كورونا) منذ أكتوبر الماضي

قتلى في حريق اندلع بمركز لعزل مصابي (كورونا) بالعراق

قتلى في حريق اندلع بمركز لعزل مصابي (كورونا) بالعراق

تفاصيل اللقاء بين وزيري الخارجية الإسرائيلي والمصري

تفاصيل اللقاء بين وزيري الخارجية الإسرائيلي والمصري

الصحة السعودية تسجل 1244 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة

الصحة السعودية تسجل 1244 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة