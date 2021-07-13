نابلس: السجن 7 سنوات ونصف لمدان بتهمة إحراز مواد مخدرة

رام الله - دنيا الوطنأصدرت محكمة بداية نابلس ممثلة برئاسة القاضي عبدالمالك سمودي وعضوية القاضي إسلام شديد والقاضي محمد جرادات حكماً بإدانة المتهم (ح،م) عن تهمة إحراز مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو نباتاً من النباتات المنتجة لمثل تلك المواد بقصد الاتجار بها خلافاً لأحكام المادة 6/2 من القرار بقانون رقم 26 لسنة 2018 المعدل للقرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.وقررت المحكمة وعملاً بأحكام المادة 6/2 من القرار بقانون رقم 26 لسنة 2018 وضع المدان بالسجن مدة 15 سنة وغرامة مالية 15 ألف دينار وتقرر المحكمة وعملا ًبأحكام المادة 5/1 من القرار بقانون رقم 26 لسنة 2018 الحكم على المدان بالحبس مدة سنتين وعملاً بأحكام المادة 72 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 تقرر المحكمة دمج العقوبات وتطبيق الأشد بحيث تصبح السجن 15 سنة وغرامة 15 ألف دينار أردني.ولإبداء المتهم الندم على الفعل المرتكب وأنه لن يعود لارتكاب مثل هذا الفعل تقرر المحكمة و عملاً بأحكام المادة 99 من قانون العقوبات تخفيض العقوبة لتصبح السجن مدة سبع سنوات ونصف وغرامة مالية 7500 دينار أردني ومصادرة المادة المضبوطة وإتلافها.جاء هذا الحكم استناداً إلى البينات والمرافعات التي قدمها وكيل النيابة العامة الأستاذ فادي اسليم وذلك بعد أن قامت نيابة نابلس بإحالة الملف إلى المحكمة المختصة بعد إجراء التحقيقات اللازمة أصولاً على اثر إحالة محاضر التحريات إليها من قبل فرع مكافحة المخدرات في شرطة نابلس.