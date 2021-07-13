هل تصبح البالونات الحارقة سلاح نابلس الجديد؟





وحول إمكانية استخدام البالونات الحارقة خلال الفعاليات الشعبية ببلدة بيتا، أكد مسؤول ملف الاستيطان في الضفة الغربية، أن الوضع في الضفة الغربية ليس كما هو الحال في قطاع غزة، منوهاً في الوقت ذاته إلى أنه في الضفة يوجد احتلال ولا يمكن استخدام البالونات الحارقة، حيث ان المواجهات تقتصر على فعاليات شعبية مثل الارباك الليلي واحراق الكوشوك.



وتشهد بلدة بيت دجن مسيرات أسبوعية، منذ تشرين الأول/ أكتوبر العام الماضي؛ احتجاجاً على إقامة بؤرة استيطانية في المنطقة الشمالية الشرقية من أراضي البلدة.



خاص دنيا الوطن - آية الملاحيأكد غسان دغلس، مسؤول ملف الاستيطان في الضفة الغربية، أن المواجهات مع الاحتلال الإسرائيلي مستمرة في بلدة بيتا وجبل صبيح جنوب مدينة نابلس، منذ أكثر من 75 يوماً ، وذلك في ظل استمرار دعم الحكومة الإسرائيلية وجيش الاحتلال الإسرائيلي للمستوطنين وحمايتهم.وأوضح دغلس في تصريح لـ"دنيا الوطن":" أن أساليب المقاومة التي يتصدى بها أهالي بيتا وجبل صبيح لمواجهة هذا الاستيطان، هي المقاومة الشعبية بكل أنواعها، منها الارباك الليلي"، مشيرا إلى أن فعاليات وحدة الارباك الليلي امتدت إلى قرية بيت دجن شرق نابلس.وذكر أن فعاليات الارباك الليلي، تشمل حرق الكوشوك واستخدام مكبرات الصوت وإضاءة الليزر والتي تعمل على إزعاج المستوطنين، مشدداً على أن أهالي البلدة لديهم قرار بعدم مغادرة المنطقة حتى زوال المستوطنين.