الإحصاء يصدر بيانًا حول طلبة التوجيهي و"مجالات الدراسة والعلاقة بسوق العمل"

رام الله - دنيا الوطنأصدر جهاز الإحصاء المركزي، اليوم الثلاثاء، بيانا صحفيا خاصا بالطلبة الذين تقدموا لامتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة "التوجيهي" للعام الدراسي 2020/2021، تحت عنوان: (مجالات الدراسة والعلاقة بسوق العمل للأفراد 20-29 سنة).وبين الإحصاء أن تخصص الأعمال والإدارة سجل في العام 2020 أعلى نسبة من بين التخصصات التي درسها الأفراد (20-29 سنة) الحاصلين على شهادة دبلوم متوسط أو بكالوريوس، مع العلم أن نسبة الحاصلين على تخصص الأعمال والإدارة كانت الأعلى من بين التخصصات الأخرى للأفراد في الفئة العمرية (20-29 سنة) خلال العقد الماضي.في حين سجّل تخصص الرياضيات والإحصاء أعلى معدل بطالة بين الأفراد (20-29 سنة) الحاصلين على شهادة دبلوم متوسط أو بكالوريوس في فلسطين في العام 2020.وفيما يلي أبرز المعطيات التي وردت في البيان:فجوة واضحة بين الإناث والذكور في معدلات البطالة لجميع مجالات الدراسةسجل أعلى معدل بطالة بين الذكور (20-29 سنة) الحاصلين على شهادة دبلوم متوسط أو بكالوريوس في تخصص الرفاه بنسبة 63%، في حين سجل أعلى معدل بطالة بين الإناث (20-29 سنة) الحاصلات على شهادة دبلوم متوسط أو بكالوريوس في تخصص الدراسات الإنسانية (باستثناء اللغات) بنسبة 86%.ونوه إلى أن معدل البطالة بين الأفراد (20-29 سنة) الحاصلين والحاصلات على شهادة دبلوم متوسط أو بكالوريوس لا يزال مرتفعاً، اذ بلغ هذا المعدل 54% في العام 2020، بواقع 35% في الضفة الغربية 78% في قطاع غزة. في حين كان هذا المعدل حوالي 53% في العام 2019 على المستوى الوطني.فجوة واضحة بين الضفة وقطاع غزة في معدلات البطالة لجميع مجالات الدراسةسجّل أعلى معدل للبطالة بين الأفراد (20-29 سنة) الحاصلين على شهادة دبلوم متوسط أو بكالوريوس في العام 2020 بقطاع غزة في تخصص الرياضيات والإحصاء بنسبة 100%، يليه تخصص العلوم الاجتماعية والسلوكية بنسبة 95%.في حين سجّل أعلى معدل للبطالة بين الأفراد (20-29 سنة) الحاصلين على شهادة دبلوم متوسط أو بكالوريوس في العام 2020 في الضفة الغربية في تخصص الرياضيات والإحصاء بنسبة 74%، يليه تخصص التعليم بنسبة 54%.يحتاج الخريجون من 10 إلى 25 شهراً للحصول على أول فرصة عملفي العام 2020، بلغ أعلى معدل فترة تعطل بالأشهر بين الأفراد (20-29 سنة) في فلسطين والحاصلين على شهادة دبلوم متوسط أو بكالوريوس في تخصص الدراسات الإنسانية (باستثناء اللغات) بمعدل 25 شهراً، في حين بلغ أدنى معدل فترة تعطل في تخصص الرياضيات والإحصاء بمعدل 10 أشهر.يذكر أن عدد المتقدمين لامتحان شهادة الثانوية العامة في العام الدراسي 2020/2021 قد بلغ 84,598، فيما بلغ عدد خريجي مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية 42,394 خريج وخريجة في العام الدراسي 2019/2018. ويستوعب السوق المحلي سنوياً بمعدل 8 آلاف فرصة عمل للأفراد الخريجين (20-29 سنة).