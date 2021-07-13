العراق.. ارتفاع حصيلة ضحايا حريق مستشفى (كورونا) الى 78 قتيلاً

رام الله - دنيا الوطنأعلنت دائرة صحة ذي قار العراقية، اليوم الثلاثاء، ارتفاع حصيلة حريق مستشفى الحسين التعليمي المخصص لمصابي (كورونا)، جنوب العراق، إلى 78 قتيلا و50 مصابا.ووفقا لوكالة الأنباء العراقية (واع)، فقد عقد مصطفى الكاظمي رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، اجتماعاً طارئاً مع عدد من الوزراء والقيادات الأمنية، للوقوف على تداعيات حريق مستشفى الإمام الحسين(ع) في الناصرية.كما تم توجيه مختلف الوزارات بإرسال مساعدات طبية وإغاثية عاجلة إلى محافظة ذي قار، وإعلان الحداد الرسمي على أرواح ضحايا الحادثة.واندلع في وقت سابق من مساء أمس الاثنين، حريق داخل مركز عزل مصابي فيروس (كورونا) بمستشفى الإمام الحسين (ع) في محافظة ذي قار جنوب العراق ما أسفر عن وقوع قتلى وجرحى.ويأتي هذا الحريق بعد ساعات على حريق شهده مقر وزارة الصحة العراقية في بغداد.وفي نيسان/ أبريل الماضي، اندلع حريق في مستشفى ابن الخطب ببغداد والمخصص أيضاً لعزل مصابي (كورونا)، وراح ضحيته آنذاك نحو 100 شخص.