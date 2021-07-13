شؤون فلسطينية

عياش ينعى القائد الوطني الدكتور حنا عيسى

عياش ينعى القائد الوطني الدكتور حنا عيسى
رام الله - دنيا الوطن
نعى د. محمد عياش عضو المجلس الوطني الفلسطيني، المناضل الوطني الكبير الدكتور حنا عيسى عضو المجلس الثوري لحركة فتح، الأمين العام للهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، الخبير في القانون الدولي، الذي توفي في رام الله، بعد حياة حافلة بالنضال والكفاح والعطاء اللامحدود .

وقال د. عياش في بيان صحفي صادر عن مكتبه من العاصمة الرومانية بوخارست  "بمزيد من الحزن والآسى ننعي أخا وصديقا ومناضلا وطنيا وخبيرا  قانونيا، امضى حياته مناضلا في صفوف الحركة الفلسطينية  وكان له دورا في اعلاء صوت فلسطين في كافة المحافل".

وتقدم د. عياش "، بأحر التعازي من الرئيس محمود عباس، واللجنة المركزية، والقيادة الفلسطينية، وأبناء شعبنا، وعائلة الفقيد بوفاة  الراحل حنا عيسى ".

وأضاف عضو  الشرف في قيادة  الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات،  أن الراحل كان  دائما يضرب به المثل في الأخلاق الحميدة والسيرة الطيبة والأبتسامة التي لا تفارق وجهه   و بالعطاء اللا محدود من أجل القضية والقدس فقد كان شعلة المرحوم  من النشاط وطاقة لا تنتهي من  النضال والكفاح والعطاء والثقافة والعلم والمعرفة كرسها لخدمة القضية الفلسطينية العادلة، ولصالح شعبنا أينما تواجد 

وأكد د. عياش ان شعبنا الفلسطيني يودع اليوم رجلا شجاعا وشخصية وحدوية و وطنية بكل  ما  تحمله المعاني والكلمات ، حيث كان  دائما في الصفوف الأولى  والمتقدمين في خندق الدفاع  عن مقدساتنا الأسلامية والمسيحية

وختم د. عياش قائلا :" ترجل الفارس الصديق الدكتور/ حنا عيسى الأمين العام للهيئة الإسلامية والمسيحية...عضو المجلس الثوري لحركة فتح . تعازينا لأهله وأحبته ولحركة فتح .تغمد الله الفقيد بواسع رحمته واسكنه فسيح جناته وانا لله وانا اليه راجعون البقاء لله."

ولد الراحل الدكتور حنا عيسى في قرية عين عريك بمحافظة رام الله في العام 1957، وكان استاذا وخبيرا في القانون الدولي ويحمل شهادة أستاذ (لقب برفيسور) من معهد القانون الدولي سنة 1994، ومثل دولة فلسطين في العديد من المؤتمرات الإقليمية والدولية، وألف كتبا منها كتاب "الشرق الأوسط والقانون الدولي" و"القانون الإداري".

وشغل حنا عيسى مناصب عدة في السلطة الوطنية الفلسطينية، كان أبرزها مدير عام وزارة العدل، ووكيل وزارة العدل المساعد، ووكيل الشؤون المسيحية المساعد في وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، وهو عضو مستشار في منظمة أديان من أجل السلام العالمية، وعصو مجلس وطني ،وتقلد وسام صليب القبر المقدس.

وكان قد اعلن  عن وفاة ، الدكتور حنا عيسى، الأمين العام للهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس، عضو المجلس الثوري لحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) مساء هذا اليوم في رام الله.

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