فارس: خطوة إرجاع (151) أسيراً إدارياً وجبات الطعام قد تتطور لإضراب جماعي مفتوح





وفي سياق آخر، علق رئيس نادي الأسير الفلسطيني، على قرار الاحتلال الإسرائيلي بعدم الافراج عن الاسيرة خالدة جرار، للمشاركة في جنازة ابنتها سها، حيث قال: "إن الاحتلال مجرم وعنصري، ولا يوجد أي مساحة أو وعي لدى قادة حكومته للتفكير والتمعن بالقضايا الإنسانية ذات البعد الإنساني وهذا جزء من جرائم الاحتلال المستمرة".



وأضاف: "إن هناك مجرمين إسرائيليين ارتكبوا جرائم، وتوفرت لهم الفرص لوداع أحبائهم، وآخرون إسرائيليون محكومين بالمؤبد قتلوا فلسطينيين تمكنوا من الزواج وإنجاب الأطفال خلال فترة زواجهم، بينما خالدة تبقى لها وقت قصير وتخرج من السجن، وبالرغم من ذلك اتخذوا هذا القرار الإجرامي".



خاص دنيا الوطن - رغد داودقال قدورة فارس، رئيس نادي الأسير الفلسطيني: "إن حكومة الاحتلال تريد الاستمرار في ممارسة هذا النوع من الاعتقال الإداري بدون تهم ومحاكمات عادلة، وبالتالي إثارة هذا الموضوع في الرأي العام من خلال جهود فردية وجماعية، يبقي هذه القضية في صدارة سلم الاهتمام".وأوضح فارس في تصريح لـ "دنيا الوطن"، أن قرار الاعتقال الإداري الجائر يستدعي الضغط على دولة الاحتلال لوقفه، لافتا إلى أن ارجاع (151) أسير اداري وجبات الطعام اليوم، هي خطوة أولية لخطوات احتجاجية مقبلة، وقد يتطور الأمر لإضراب جماعي مفتوح عن الطعام.