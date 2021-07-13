دولي

الاتحاد الأوروبي: نؤكد على أهمية حل الدولتين للصراع الفلسطيني الإسرائيلي

الاتحاد الأوروبي: نؤكد على أهمية حل الدولتين للصراع الفلسطيني الإسرائيلي
رام الله - دنيا الوطن
أكد الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل على أهمية حل الدولتين للصراع الفلسطيني- الإسرائيلي.

وفي تصريحات صحفية أدلى بها، عقب اجتماع مجلس العلاقات الخارجية للاتحاد الأوروبي، قال بوريل: "لا يمكن تحقيق أمن إسرائيل سوى عبر حل الدولتين".

وأوضح أنهم ينتظرون من إسرائيل تقديم وجهة نظر سياسية من أجل إنهاء الصراع القائم، مشيرا إلى أن التوصل إلى حل مع الفلسطينيين سيساهم إيجابا بالنسبة لأمن إسرائيل.

وتأتي تصريحات المسؤول الأوروبي عقب تأكيد وزير خارجية إسرائيل يائير لابيد، أن حل الدولتين "غير قابل للتطبيق في الوقت الراهن".

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